İşsiz Kalan ve Ev Hanımı Olanlara Destek Parası Verilecek! Nakit Kullanmak İsteyenlere 20.000 TL Ödeme Yapılacak 

20.000 TL'ye kadar ihtiyacı olan ve her hangi bir iş yerinde çalışmayıp ayrıca ev hanımı olan vatandaşlara hızlı bir şekilde artık destek için nakit ödemesi yapılacağı açıklandı. Akbank ve iş bankası tarafından yapılan bu kredi kampanyasında başvuru yapacak olan vatandaşlar, daha önce bankalardan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı kullanmış olmaları durumunda hızlı bir şekilde 36 ay vade olur alabilecektir.

Nakit kredi kullanacak olan kişiler için başlatılan bu kampanyada ev hanımı olan ve işsiz olan kişiler Akbank yapmış olduğu kampanya sonrasında mobil uygulama üzerinden kredi başvurularına 5 dakika içerisinde yapabiliyor.

Ev oyunu olan veya her hangi bir sigortası bulunmayan vatandaşlar, 18 yaşından büyük olması durumunda ve diğer bankalardaki kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda, Akbank ve İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecektir.

Akbank Başvuru

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp T.C kimlik numaralarını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilir. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecek, onaylanan tutar kadar kredinizin ne kadar olduğu hakkında bilgileri sizlere söyleyecektir.

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde, Akbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak, ne kadar kredi onayı aldıklarını, görebilir, kredi onayı alırsa en yakın Akbank şubesinden bu onaylı tutarı, kullanabilir.

İş Bankası Başvuru

Kredi notu 1300 ve üzerinde olan vatandaşların iş Bankası hesabı var ise iş cep uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu hemen yapabilecek. 10000 TL'ye kadar ödeme onayı alması durumunda kendi iş Bankası hesabına bu parayı yatırabilecek. İş bankası üzerinden gelir belgesiz olarak kredi kullanmak istiyorsanız, sadece bankadan internet bankacılığını kullanmanız gerekiyor.

Özellikle bu bankanın herhangibir kredi kullanmış olmanız veya kredi kartı kullanmış olmanız durumunda banka kredi notunuz yüksekse, size özel olan faiz oranları ile hızlı kredi kullanmanızda mümkündür. İş bankası hızlı kredi kampanyasına katılacak olan kişiler daha yüksek limitlerde kredi kullanabilir.