Bankalar yeni kampanyaları açıkladı! Emekli maaş promosyonu Mart ödemeleri belli oldu! 8500 TL'ye çıktı

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT’liler bu ay emekli aylığı başvurusunu yaparken, promosyon alacağı bankayı da seçebilecek. Bu nedenle gözler kampanyalara çevrilirken, şu ana kadar tutar 8 bin 500 liraya kadar çıktı. Peki hangi banka ne kadar veriyor? Tutar daha da artacak mı? İşte detayları…

ARKA ARKAYA İKİ ÖDEME

SGK’ya emeklilik için başvuru yapılırken aylığın yatırılması istenen banka ve şubesi seçilebilecek. Ardından da seçilen bankaya 3 yıllık taahhüt verilebilecek. Promosyon da bu durumda ilk emekli aylığından 3 gün sonra banka hesabına yatırılacak. Nisan’da hem emekli aylığı hem promosyon alınabilecek.

NASIL HAREKET EDİLMELİ?

İsteyen EYT düzenlemesi yürürlüğe girer girmez başvuruyla birlikte promosyon sürecini başlatabileceği gibi, isteyen de bekleyip duruma göre hareket edebilecek. Hızlı promosyon almak isteyenlerin emekli aylığı başvurusu yapmadan önce kampanyaları inceleyip karar vermesi yararlı olacak. Acele etmek istemeyenler de kampanyaların gelişimini görerek kararını verebilecek. Promosyonu aldıktan sonra daha yüksek tutarlarla karşılaşanlar, promosyonun kalan süresinin tutarını iade ederek bundan yararlanabilecek.

EYT hareketliliği bankaların promosyon kampanyalarına da etkisini gösterdi. Kampanyalarda hareketlilik başladı. Şu ana kadar açıklanan Mart ayı kampanyalarına göre promosyon tutarı 8.500 liraya kadar çıktı. Tutarın daha da yükselmesi bekleniyor.

HANGİ BANKA NE VERİYOR?

Halen bankaların 3 yıllık taahhütte bulunan emeklilere ödedikleri promosyon tutarları şöyle:

* AKBANK: Mart kampanyasına göre maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira ödüyor. Kredi kartı alıp 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 1.000 lira harcama sözüne bin 500 lira chip-para veriyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.

* DENİZBANK: EYT yasası kapsamında olan emeklilere özel bir kampanyası var. Buna göre, 1 otomatik ödeme talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira promosyon veriyor.

* FİBABANKA: Halen maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.

* GARANTİ BBVA: Bu ay geçerli kampanyaya göre; emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.600, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.200, 7.500-10.000 lira arası olanlara 5.400, 10.000 liradan fazla olanlara 6.000 lira promosyon veriyor.

Ayrıca kredi kartı alıp 30 Nisan’a kadar toplam en az 500 lira harcama yapanlar, en az 2 yeni otomatik fatura talimatı vermeleri halinde bin 500 lira bonus kazanıyor. Ayrıca internet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor.

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