Bankalar Yarışıyor! 65.000 TL’ye Kadar Kredi Hangi Bankalardan Kolay Alınır Açıklandı, Aylık Taksit Ertelemeli kredi imkanı sunuluyor. İşte bankaların yaptıkları kampanyalar...

Son Dakika Açıklandı, Aylık Taksit Ertelemeli

İhtiyaç kredilerinde son dakika kampanyası olarak bankalar 65.000 tl ye kadar sizlere gelir belgesiz kredi vermektedir. Siz de bu bankalardan kredi başvurusu yaparak hemen işlem yapabilirsiniz. Özellikle özel bankaların yaptığı faiz oranları ile birlikte kolay bir şekilde hiçbir şekilde şubeye gitmeden Kredi kullanmanız da mümkündür. Şimdi sizlere bu kredileri hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Onay almak istiyorsanız banka kredi notunu uzun en az 1200 ve üzerinde olması şarttır. Ayrıca 65.000 TL kredi ödeyebilecek bir gelir durumunuzun da bankaya verilmesi gerekiyor. Bankalar gelir belgesiz kredi verirken bu kredileri sizlere sigortanıza göre verecektir. Bir iş yerinde çalışmıyorsanız daha düşük limitlerde kredi alabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası 65 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden 65 bin TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın şubelerine kimlik gelir belgeniz ile gidebilirsiniz. Banka bireysel müşteri temsilcisi hemen kredi başvurunuzu yapacak ve onay almanız durumunda 10 dakika içerisinde paranızı bankanın şubesinden kullanabileceksiniz. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de 65.000 TL almak isteyen müşterilerin kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka ayrıca sizlere 65 bin TL krediyi internet bankacılığı ve internet sitesi üzerinden de vermektedir. Kredi başvurusunu yaptıktan sonra onay alırsınız internet bankacılığını kullanan kişiler şubelere gitmeden 65.000 TL krediye hesaplarına atabilirler.

Ziraat Bankası 65 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden de 65.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka müşterilerine özel olarak verdiği bu krediler de sizlere uygun faiz ile kredi vermektedir. Yüksek limitli kredi kullanmak istiyorsanız bu bankadan maaş almanız şarttır. Özellikle emekli olan ve emekli maaşını bu bankaya taşımak isteyen müşteriler hemen kredi kullanabilirler. Düşük kredi notu olan emekliler bu bankadan 65.000 TL kredi almaları için maaş taşımaları yeterlidir. Ziraat Bankası şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz.

İş Bankası 65 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

65 bin TL kredi kullanmak isteyen müşteriler, ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar İş Bankası üzerinden kredi alabilirler. İş Bankası 65.000 TL krediyi şubelerinden ve internet bankacılığı üzerinden vermektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin bu bankada kredi notunun biraz daha diğer bankalara göre fazla olması gerekiyor. 3 ay sigortanız varsa ve kredi notunuz 1300 üzerinde ise İş Bankası sizlere onay verecektir. Aldığınız ihtiyaç kredilerinde ayrıca diğer banka borçlarını da kapatarak borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşterilerin 65 bin TL'ye kadar kredi kullanmaları için kefil istenirse kefili bankaya verdikten sonra kredinizi kullanabilirsiniz. Eğer diğer bankalara çok başvurunuz varsa İş Bankası üzerinden kredi alamayacaksınız. Banka çok başvuru sayısı fazla olanlara da kredi başvurusunu olumsuz sonuçlandırmaktadır.