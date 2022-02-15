Hakim Dizisi Oyuncuları Kimdir, Konusu Nedir, Ne Zaman Başlayacak?

Your Honor ismi ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandığı dönemde büyük tartışmalar yaşanmasına sebep olan dizi, Türkiye'ye uyarlanacak. Bir süre önce dizinin Türkiye uyarlaması versiyonunun yayınlanacağı bilgisine ulaşılmış ve konu seyirci kitlesinin dikkatini çekmişti. Dizinin o günden bu yana hazırlıkları devam etti ve oyuncu kadrosunda yer alacak olan isimlerin belli olması coşku ile karşılandı. Başrol oyuncusunun belli olduğu öğrenildi ve konu ile ilgili yapılan seçim dikkat çekici olarak değerlendirildi.

Dizinin Türkiye uyarlamasının Hakim ismi ile ekranlarda yer alacağı öğrenilirken konusu ile ilgi çeken proje merak uyandırdı. Proje Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 senesinde toplamda 10 bölüm olarak yayınlanmış ve büyük ses getirmişti. Konusunda oldukça tehlikeli bir mafya babasının oğlunu kaza ile öldüren bir gencin babasının oğlu için göze aldıkları anlatılıyordu ve babanın hakim olması da dikkat çekiyordu.

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren dizinin Türkiye uyarlaması yapılacağının açıklanması ile birlikte yapım, büyük bir merak heyecan içerisinde beklenmeye başlandı ve projenin yayınlanacağı kanal da belli oldu. Sonunda Hakim dizisi hakkında uzun süren bekleyiş mutlu son ile neticelendi. Projenin ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacağı öğrenilirken Hakim isimli yeni dizide başrolü canlandıracak olan ünlü oyuncunun ismi de ortaya çıktı. Türkiye'nin en güçlü ve yetenekli oyuncular arasında gösterilen Erdal Beşikçioğlu ile Hakim dizisi ile ilgili anlaşma yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Oyuncu kadrosu oldukça güçlü olarak görülen Hakim dizisinde ünlü isim Ebru Özkan'ın da rol alması dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi. Ünlü isim son olarak Hekimoğlu dizisindeki İpek karakterine hayat vermiş ve sergilediği oyunculuk performansı ile beğen, toplamıştı.

Erdal Beşikçioğlu ve Ebru Özkan'ın yanı sıra projenin oyuncu kadrosunda İlayda Alişan'ın da rol alacağı öğrenildi ve dizinin Limon Yapım imzalı olarak izleyici karşısına çıkacağı anlaşıldı. Dizide vicdanı ve adaleti arasında sıkışan bir hakimin neler yapabileceği gözler önüne serilecek.