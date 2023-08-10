2023 yılında emekli sayısındaki artışı 2 milyon seviyesine ulaşması nedeniyle bankalar atağa geçti. Emekli sayısının fazla olması bankaları sevindiriyor. Bankalar, ne kadar çok sayıda emekliyi bünyesine çekerse o denli fazla kazanç sağlıyor. Bankalar, emeklileri kendilerine çekmek için farklı kampanyalar düzenliyor. Emeklilere yüksek tutarlarda promosyon veriliyor. Promosyon tutarları 10 bin TL’ye kadar çıksa da bazı bankaların bu tutarı artıracağı iddia ediliyor.

Bankaların verdikleri promosyon tutarlarının yanı sıra promosyon sözleşmelerini de güncelleyeceği duyuruldu. Emekliler; ortaya konan sözleşmeye ve ödenen promosyon tutarına göre banka seçimini yapıyor.

PROMOSYON TUTARI 15 BİN TL OLACAK

Mevcut koşullarda en yüksek promosyon tutarı 10 bin TL olarak veriliyor. Bu tutarı veren bankalar emeklilerden kredi kartı başvurusu yapmasını ya da otomatik ödeme talimatı vermesini istiyor. Bu sayede ödeme tutarı 10 bin TL’ye çıkıyor.

Yeni güncellemeler ile emeklilere verilen promosyon tutarının 15 bin TL’ye kadar çıkması bekleniyor. Aynı zamanda üç yıl olarak bankada kalma sözünün 1,5 yıla düşürülmesi de gündemde yer alan konulardan biri oluyor.

EMEKLİLER, GEREKLİ BEDELİ ÖDEYEREK BAŞKA BANKAYA GEÇEBİLİR

Emekliler, gerekli tutarı ödedikleri takdirde başka bankaya geçme hakkından yararlanabiliyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin, emeklilerin cayma hakkını kullanabileceğini belirtti.

Zengin, 3 yıllık anlaşma yapıldığını söyledi. Bir yıl sonra emeklinin başka bankaya geçmek istemesi halinde iki yıllık promosyon tutarını ödemesi gerektiğini ifade etti. Emeklilerin istedikleri bankadan promosyon alabilmesi için ilk olarak maaş taşıma işlemini yapması gerekiyor. Maaş taşıma işlemi, e-Devlet üzerinden son derece kolay bir şekilde yapılıyor.

Maaş taşıma işlemi yapıldıktan sonra bankaların farklı olanaklarından da yararlanmak mümkün oluyor. Bankalar, emeklilere uygun faiz oranlarıyla kredi veriyor. Kredi kartlarında da emeklilere özel avantajlar sunuluyor. Bu sayede emeklilerin eline geçen nakit tutarında artış oluyor.