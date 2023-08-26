Son zamanlarda ihtiyaç kredisi faiz oranlarında rekor bir artış söz konusu oldu. Ancak bankalar, Merkez Bankası ve BDDK tarafından uygulanan kararlar nedeniyle çeşitli kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldı. Bu kısıtlamalar nedeniyle vadeler kısalırken faizlerde artış meydana geldi. Aynı zamanda kredi tutarları da azaltıldı. Ancak son zamanlarda bazı bankalar, ihtiyaç kredisi tutarlarını artırmaya başladı.

İhtiyaç kredisi faiz oranları son zamanlarda yükselişe geçince pek çok vatandaş, kredi taksitlerini ödeme noktasında zorlanıyor. Bu nedenle avantajlı faiz oranları sunan bankalar araştırılıyor. Bazı bankalar düşük faiz oranları ile kredi veriyor. Bazı bankaların faizsiz kredi kampanyaları var. Birçok banka ihtiyaç kredisini 85 bin TL’ye çıkararak avantajlı faiz oranlarıyla sunuyor.

BANKALAR KREDİ KONUSUNDA SEÇİCİ DAVRANIYOR

Bankalar, eskiden olduğu gibi her önüne gelene kredi verme politikasından vazgeçti. Bankalar, kredi başvurusu yapan kişilere ilişkin tüm detayları inceliyor. Kredi notu ve gelir durumu, detaylı şekilde analiz ediliyor.

Mevcut durumda 36 aya kadar ihtiyaç kredilerinde vade uygulanıyor. Kredi tutarının 50 bin TL’ye kadar olması halinde 36 ay vade avantajından yararlanılabilir. Ancak tutar, 50 bin TL üzerinde ise 24 aylık vade uygulanır.

BANKALARIN 85 BİN TL KREDİ KAMPANYALARI

- ING Bank, 85 bin TL’yi %3,19 faiz oranıyla veriyor. 24 ay vade ile aylık ödeme tutarı 5.659,10 TL oluyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 136.243,40 TL olarak belirleniyor.

- Akbank %2,94 faiz oranıyla kredi veriyor. 85.000 TL kredi 24 ay vade ile veriliyor. Aylık taksit tutarı 5.473,75 TL’dir. Toplam ödeme tutarı 131.858,75 TL şeklindedir.

- Denizbank, %3,91 faiz oranı ile kredi veriyor. 24 ay vadede aylık taksit tutarı 6.209,86 TL’dir. Toplam geri ödeme tutarı ise 149.525,39 TL’dir.

- Garanti Bankası %5,50 faizle 85 bin TL veriyor. Aylık taksit tutarı 7.508,91 TL’dir. Toplam geri ödeme miktarı 180.702,59 TL’dir.