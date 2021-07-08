Bankalar Hızlı Kredi Verecek! Kimler Bu Kredileri Kullanacak Belli Oldu! Resmi Duyuru Yapıldı

Son dakika hızlı kredi kampanyası başlıyor. Bankalar kredi şartlarını ve başvuru aşamalarını açıkladı. Bankaların kredi kampanyalarından birisi de evraksız kredi kampanyalarıdır. Sizde eğer bankadan kredi başvurusu yapacaksanız ve banka politikalarına uygunsanız bankaların evraksız kredi kampanyalarına başvuru yaparak sadece kimlikle veya online olarak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. İhtiyaç durumlarında bankalardan alacağımız ihtiyaç kredileri 36 ay vadeye kadar bizlere verilmektedir. Eğer kredi alacaksanız 36 ay vadeli olarak 20.000 TL kredi için bu bankalardan işlem yapabilirsiniz. Şimdi sizlere aşağıdaki vereceğimiz bankalardan hemen nasıl kredi alabilirsiniz bunun bilgilerini verelim. Kredi kullanmak istiyorsanız banka kredi politikalarını bilmeniz gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler kredi notu en az 1300 ve üzerinde olması gerekiyor. Çünkü evraksız kredi başvurusu yapacaksanız bankanın iyi müşteri grubunda olmanız şarttır. Eğer bankalarda icralık veya gecikmeli kredi ödemeleriniz varsa maalesef kredilerinizi kullanamazsınız.

QNB Finansbank 20.000 TL Evraksız Kredi Nasıl Alınır?

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksanız bankanın şartlarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. QNB Finansbank 36 ay vadeye kadar müşterilerine anında kredi onayı veren bankalardan birisidir. Kredi alacaksanız TC kimlik numaranızı 5030’a mesaj atabilirsiniz. Bu mesaj sonrasında banka sizin TC numaranızdan kredi değerlendirmesi yapacak ve kredi onayını sizin cep telefonunuza gönderecektir. Onaylanan krediyi evraksız bir şekilde en yakın QNB Finansbank şubesinden kullanabilirsiniz. Banka ayrıca internet bankacılığı kullanan kendi banka müşterilerinin de kredilerini anında hesaba atacaktır.

Akbank 20.000 TL Evraksız Kredi Başvurusu

Akbank üzerinden de 20.000 TL Evraksız kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler 20.000 TL kredi almak için öncelikle bu bankadan bir hesaplarının olması gerekiyor. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaptıktan sonra bankanın internet bankacılığını kullanarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank direkt kredi başvurusu yaptıktan sonra banka kredi onayı almanız durumunda 36 ay vadeye kadar 20.000 TL krediyi imza bile atmadan hesabınıza atacaktır. Banka şubelerinden de bu bankadan maaş almanız durumunda sadece kimlikle kredi kullanabilirsiniz.

Fibabanka 20.000 TL Evraksız Kredi Başvurusu

Kredi notu çok yüksek olan ve evrak vermeden hemen kredi başvurusu yapmak isteyenler yeni kampanya başlatan Fibabanka üzerinden de kredi kullanabilirler. 20.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olmanız durumunda banka size hemen 36 ay vadeye kadar kredinizi verecektir. Banka kredi başvurusu internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Kredi başvuru formunu doldurduktan sonra banka size geri dönüş yapacak ve banka kredi onayı almanız durumunda kimliğinizle fibabanka şubelerinden bu krediyi kullanacaksınız. Banka ayrıca internet bankacılığı üzerinden de şubeye gitmeden müşterilerine kredi imkanı vermektedir.