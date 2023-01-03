Aralık Ayı Fiyatları Raporlandı! 242 Ürün İncelendi!

İstanbul'da Aralık ayı bereketi ile geldi. En çok fiyat artışı yaşayan sektör belli oldu. 2023 yılına geçildiği ilk günlerde bir önceki yılın son ayına ait zam şampiyonları tek tek listelendi. Pek çok fiyat grubuna yönelik yaşanan artışta yıl içinde en büyük artışı alan ürün grubu ilaçlar olurken en düşük ürün grubu ise karnabahar oldu. İstanbul Ticaret odası Aralık ayına yönelik perakende fiyatı üzerinden artan ve azalan ürünlerdeki fiyat değişimine dikkat çeken raporu yayınladı. İstanbul ücretliler geçinme indeksine göre yapılan araştırmada 242 ürün üzerine yönelinildi.

Bu ürünlerin 121'i perakende sektöründe fiyata gittikçe artarken geriye kalan 27'sinin sürekli düştüğü fark edildi. 94 farklı üründe ise fiyatlar olduğu gibi kaldı. Aralık ayında zam şampiyonu sağlık ve kişisel bakım ürünleri üzerine yapılan harcamalar oldu. Özellikle hastaların ilaçlarına yönelik yapılan zamlar %46'yı gördü. En çok artış yapılan grup ilaç sektörü oldu.

Kalem Kalem Tüm Sektörlerde Son Durum!

Fiyatlarda yaşanan artışlar özellikle gıda harcamalarında dikkatlerden kaçmadı. Sebze ve meyvelerin %42,17 oranında yükselişi herkese şaşırttı. Yeşil ürünlerde %27,76 yaş üzüm ve konut harcamalarında %25,02 şehir içerisindeki şebeke suyu kullanımı eğlence harcaması ve kültürel eğitim harcamaları için ise yüzde 25 oranında bir artış yapıldığı fark edildi. Bilimsel ve edebi kitap ve gıda harcamaları için %21,66 rakamı da dikkatlerden kaçmadı. 2022 yılı Aralık ayında sürekli düşüş yaşayan ürün grupları arasında karnabahar dikkat gösterdi. %22,14'e kadar geriledi.

Gözler ulaştırma ve haberleşme kaynaklarına çevrildi. Azalışta en çok bu iki grup yerini aldı. %21,73 ile dikkat çekti. Otobüs bilet ücretleri, eğitim kültür harcamaları ,16 maç giriş bilet ücretleri ile gıda harcamaları ,30 seviyelerindeydi.