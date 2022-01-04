Bankalarda Kırmızı Kalem Listesinde Yer Alan Kişilerin Dikkatine, Bu Bankalar Herkese 50.000 Veriyor!

Bankalardan acil nakit kredi destek kampanyalarına katılmak isteyen kişiler başvuru yaptıktan sonra red cevabını, kırmızı kalemler listesinde olduğunuz için kredi onayı alamıyorsanız olarak alıyorsa bazı bankalar bu kişilere nakit kredi veriyor. Kırmızı kalem listesinde olmuş olduğunuz veya kara listede olmuş olduğunuz banka borcunuzu kapatıp, borcu yoktur, kağıtlarıyla birlikte kamu bankalarına veya bazı özel bankaların yapmış olduğu kampanyalara katılarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden kırmızı kalem veya kara listede olan vatandaşlar, banka borçlarını kapatması durumunda en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlik gelir belgesi ve borcu yoktur kağıtları ile birlikte gidelim, kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası, özellikle emekli olan vatandaşları emekli maaşlarını kendi bankalarına taşıyarak, nakit kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde bu banka üzerinden nakit kredi imkanından faydalanabilir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, ayrıca emekli maaşınızı bu bankaya taşımanız gerekiyor.

Halkbank

Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada sadece emekli olan vatandaşlar için destek vereceğini açıkladı. Halkbank üzerinden emekli maaş almıyorsanız ve kırmızı kalem olduğunuz için bankalar üzerinden kredi kullanamıyorsanız ihtiyaç kredisi kullanabilmeniz için emekli maaşınızı, Halkbank şubelerine taşıyabilirsiniz. Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilirler. Halkbank, sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan kişilerden de kendi bankasından maaş almaları durumunda uzun süredir aynı işyerlerinde çalışıyor bulunması ile birlikte kara liste, borçlarını kapattıktan sonra düşük limitlerde kredi imkanı sağlamaktadır.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden de emekli maaşı veya çalışma maaş alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine giderek düşük limitli 36 ay vadeli nakit kredi kampanyalarından faydalanabilir. Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı ve çalışma maaş alan vatandaşlar, nakit kredi kullanmaları durumunda 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli işlem yaparken, 50000 TL üzerinde kredi kullanırlarsa 24 ay vadeli olarak kredi alabileceklerdir. Garanti Bankası üzerinden daha önce kırmızı kalem veya kara liste borcunuz var ise bu banka sizlere bir daha kredi vermez. Diğer bankalara olan borçlarınızı kapattıysanız ve emekli maaşınızı, Garanti Bankasına taşıdıysanız kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.