Bankakartı olanlar dikkat! Nakit isteyenler için son gün belli oldu: 2000 TL üzeri ödeme alın!

Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar artık banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden hızlı bir şekilde kredi onayı alarak hemen para kullanımını gerçekleştirebiliyor. 2000 TL ve üzerinde nakit kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, hızlı bir şekilde nakit kullanmak isteyen kişiler, Finansbank aracılığı ile 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebiliyor. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara SMS atarak veya internet sitesini kullanarak şubelere gitmeden de hizmet vereceğini açıkladı. Sizlerde para ihtiyacınızın olması durumunda hızlı bir şekilde oturduğunuz yerden başvuru yaparak, kredi onayı almak istiyorsanız, 2000 TL ile 75000 TL arasındaki başvurunuzu, Finansbank'ın SMS Kredi servisiyle hemen yapabilirsiniz.

Sms ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 50 30 numarasına göndermeniz durumunda Finansbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj ile birlikte banka sizin kimlik numaranız üzerinden kredi puanı sorgulaması yapacak ve sizlere hızlı birşekilde kredi puanınıza göre, kaç para kredi onayı aldığınızı mesajıyla gönderecektir. Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan kişiler kredi onayı alabilir.

Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşların bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu olarak yapacakları bu kredi kampanyasında almış oldukları tüm kredilerde 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli işlem yaparken, 50000 TL üzerindeki kredilerde ise 24 ay vadeli olarak kredi kullanacağını söylemek isteriz. ayrıca, ilk taksit ödemenizde 3 ay erteleme imkanı da bu banka tarafından sizlere sağlanmaktadır.

SMS kredi başvurusu haricinde banka internet bankacılığı internet sitesi, banka müşteri hizmetleri numarası üzerinden de sizlere hızlı bir şekilde kredi onayı vermektedir.