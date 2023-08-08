QNB Finansbank'ın sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyası, finansal ihtiyaçları olan bireyler için büyük bir kolaylık ve avantaj sağlamaktadır. Ekonomik zorluklar nedeniyle artan nakit ihtiyacını karşılamak ve ödemeleri uygun taksitlerle gerçekleştirmek isteyenler için bu kampanya oldukça cazip bir seçenektir.

Bankanın internet sitesi aracılığıyla duyurulan ihtiyaç kredisi detayları, acil nakit ihtiyacı olanlara güzel bir haber olarak gelmektedir. Düşük faiz oranlarıyla 70 bin TL nakit fırsatını sunan QNB Finansbank, ihtiyaç sahiplerine önemli avantajlar sağlıyor. Peki, QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyası ne gibi imkanlar sunuyor?

NAKİT İHTİYACI ARTTI

Son zamanlarda artan enflasyon ve ekonomik zorluklar nedeniyle kredi faiz oranlarının yükseldiği bir dönemde, QNB Finansbank'ın düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası, ihtiyaç sahipleri için büyük bir avantaj sunmaktadır. Kampanya detayları ve başvuru şartları bankanın internet sitesinde yer almaktadır.

Acil nakit ihtiyacınızı karşılamak ve düşük faiz oranlarıyla avantajlı bir kredi kullanmak için QNB Finansbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasını değerlendirebilirsiniz. Unutmayın, kampanyaya başvuru süresi sınırlıdır, bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz.

YÜZDE 1,99 FAİZ ORANIYLA ŞAŞIRTTI

Yeni müşteriler için aylık yüzde 1,99 faiz oranıyla kredi fırsatı sunulmaktadır. Ayrıca kampanyalı ihtiyaç kredisi, son 1 yıl içerisinde QNB Finansbank'tan ihtiyaç kredisi veya hazır kredi kullanmamış ve mevcutta açık bir ihtiyaç kredisi veya hazır kredisi bulunmayan müşterilere özel oranlardan yararlanma fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında 70 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık yüzde 2,62 faiz oranı uygulanmaktadır. 24 ay vade seçeneği ile aylık taksit tutarı ise 4 bin 316 TL olarak belirlenmiştir. Bu fırsat sayesinde ihtiyaçlarınızı düşük faiz oranlarıyla kolaylıkla karşılayabilir ve ödemelerinizi uygun taksitlerle gerçekleştirebilirsiniz.