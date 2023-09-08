Türkiye'de bankalar maaş müşterilerine büyük değer veriyor. Bu müşteriler kurumlar tarafından belirleniyor ve bankalar tek seferde önemli sayıda müşteri kazanıyor. Bankalar da bu fırsatı değerlendirmek için kurumlara maaş promosyonu teklifleri sunuyor. En cazip teklifi sunan banka, o kurumla maaş promosyonu anlaşması yapma hakkını elde ediyor.

Yapı Kredi’nin bu kapsamda gerçekleştirdiği yeni anlaşmanın detayları büyük ilgi çekti. İşte 17 bin 500 liralık anlaşmanın detayları.

YAPI KREDİ BANKASI ŞAŞIRTTI

Yapı Kredi Bankası geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Belediyesi ile bankacılık sektöründe kayda değer bir gelişmeye işaret eden önemli bir promosyon anlaşması imzaladığını duyurdu. Titiz bir ihale sürecinin sonucu olan bu anlaşma Şanlıurfa Belediyesi çalışanlarına büyük bir memnuniyet getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa Belediyesi ile Yapı Kredi Bankası arasındaki anlaşma üç yıl sürecek. Bu anlaşma kapsamında Şanlıurfa Belediyesi çalışanları bu süre boyunca maaşlarını Yapı Kredi Bankası aracılığıyla alacaklar. Buna karşılık Yapı Kredi Bankası da personele 17.500 TL tutarında maaş promosyonu ödemesi yapacak. Bu ödemenin peşin olarak yapılacak olması Şanlıurfa Belediyesi personelinin heyecanını ve memnuniyetini daha da artırıyor. Yapı Kredi Bankası ve Şanlıurfa Belediyesi arasındaki bu iş birliği bankacılık sektöründe önemli bir dönüm noktasını ifade ediyor. Bu anlaşmaya yol açan kapsamlı ihale süreci, ilgili her iki tarafın da titizliğini ve özverisini göstermektedir. Anlaşmanın üç yıl süreli olması, maaş ödemelerinde Yapı Kredi Bankası'na güvenen Şanlıurfa Belediyesi çalışanları için istikrar ve güvence sağlamaktadır.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Şanlıurfa Belediyesi, kısa bir süre önce Yapı Kredi Bankası ile çalışanlarının maaş promosyonlarına ilişkin takvimi belirleyen bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre, belediye personeli hak ettikleri promosyonları Eylül ayında alabilecekler. İkramiye niteliğindeki bu ödemeler, normal maaşların ödenmesinden 10 gün sonra yapılacak. Anlaşma işçiler tarafından sevinç ile karşılandı.