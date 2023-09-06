Merkez Bankası'nın üst üste üçüncü kez faiz oranlarını yükseltmesiyle birlikte vatandaşlar Yapı Kredi'nin sunduğu kredi faiz oranlarını sorgulamaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararını açıklamasının ardından vatandaşlar Yapı Kredi'nin bireysel, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, Yapı Kredi'nin sunduğu güncel konut kredi faiz oranları nedir?

Yapı Kredi'nin konut kredisi, hayalinizdeki eve sahip olmanız için önemli bir fırsat sunuyor. Esnek başvuru seçenekleri, rekabetçi faiz oranları ve çeşitli avantajlarla Yapı Kredi, tüm süreç boyunca müşterilerinin yanında. Şimdi bankanın Eylül 2023 konut kredisi faiz oranlarının detaylarını inceleyelim.

YAPI KREDİ EV KREDİSİNE KOLAY BAŞVURU

Yapı Kredi ile ev kredisine başvurmak için birden fazla seçeneğiniz var. Web sitesinden "Hemen Başvur" butonuna tıklayabilir, Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nde Krediler menüsünden> Ev Kredisi Başvurusu altındaki kolay adımları takip edebilir ya da size en yakın Yapı Kredi Şubesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

Ev kredisi hesaplamanızı tamamladıktan sonra güvenle başvurunuzu yapabilir ve Yapı Kredi Ev Kredisi ile hayalinizdeki eve ulaşabilirsiniz.

YAPI KREDİ EYLÜL 2023 FAİZ ORANLARI

Yapı Kredi, son derece rekabetçi faiz oranları ve çeşitli avantajlar sunarak müşterilerine öncelik verir. Bankanın konut kredisi ile 120 aya kadar geri ödeme süresi seçme esnekliğine sahip olursunuz ve rahat bir kredi geri ödemesi sağlarsınız. Şimdi Yapı Kredi’nin 100, 250 ve 500 bin liralık kredileri için sunmuş olduğu faiz oranlarına bakalım:

Tutar: 100.000 TL

Vade (Ay): 60 ay

Aylık Faiz Oranı: %3,01

Taksit Tutarı: 3.621,04 TL

Tutar: 250.000 TL

Vade (Ay): 120 ay

Aylık Faiz Oranı: %3,60

Taksit Tutarı: 9.131,02 TL

Tutar: 500.000 TL

Vade (Ay): 120 ay

Aylık Faiz Oranı: %3,60

Taksit Tutarı: 18.262,05 TL