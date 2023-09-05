Son dönemde hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeler ışığında çeşitli ürün ve hizmetlerin maliyetleri arttı. Vatandaşların satın alma gücü azalmış ve bu durum konut sektörünü önemli ölçüde etkilemiştir. Bu ekonomik zorluklar, ev sahibi olmak isteyenler için cesaret kırıcı olabilir. Ancak ING Bank'ın da aralarında bulunduğu bankalar, ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek için uygun bir çözüm sunan kredi fırsatları sağlamak üzere bir adım öne çıktı.

Bu konut kredisi kampanyasının duyurusu ING Bank'ın resmi web sitesinde yapılarak tüm ilgili taraflar için şeffaflık ve erişilebilirlik sağlandı. Bankaya göre, müşteriler artık 900.000 TL'lik ev kredisine erişebilecekler. Uzun vadeli finansal destek arayanlar için kredi 120 aya varan esnek vade süresiyle sunuluyor.

BU BELGELERLE HEMEN BAŞVURUN

ING Bank'a konut kredisi başvurusunda bulunmak için başvuru sahiplerinin çalışma durumlarına göre belirli belgeleri sunmaları gerekmektedir. Aşağıda gerekli belgeler yer almaktadır.

1. Nüfus cüzdanının her iki yüzünün fotokopisi.

2. Son üç aylık ikametgâh belgesi veya yeni tarihli bir elektrik faturası (telefon, su, elektrik, doğalgaz).

3. Satın alınacak veya ipotek edilecek mülkün tapu fotokopisi.

Sorunsuz bir başvuru süreci sağlamak için bu belgeleri doğru ve hızlı bir şekilde sağlamak çok önemlidir. Bu şekilde konut kredisi başvurunuzun değerlendirilmesini hızlandırabilirsiniz.

ING 900 BİN LİRA İÇİN FAİZ ORANI NE KADAR?

ING Bank’ın aylık sadece yüzde 2,89'luk sabit faiz oranı ile verdiği kredi sayesinde başvuru sahipleri makul olmayan mali yükümlülükler altına girmeyeceklerini bilerek rahat bir nefes alabilirler.

ING Bank’ın 900 bin liralık ev kredisi için şu örnek ödeme tablosuna bakalım. 120 ay geri ödemeli 900.000 TL'lik bir konut kredisi kullanmayı düşünüyorsanız, aylık yüzde 2,89'luk faiz oranından yararlanabilirsiniz. Sonuç olarak hesaplanan aylık taksit tutarı 26.890,69 TL olacaktır.