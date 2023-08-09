Son dönemde hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan olumsuz gelişmeler ışığında, ürün ve hizmetlerin maliyetleri hızla artarak vatandaşların alım gücünde düşüşe neden oldu. Bu nedenle vatandaşlar bankaların sunmuş olduğu kampanyalara daha fazla ilgi göstermeye başladı. Denizbank'ın kampanyası da bu finansal sıkıntıyı hafifletmeyi ve müşterilerine 1000 TL hediye bonus kazanma şansı sunmayı amaçlıyor. İşte kampanyanın detayları.

KAMPANYANIN DETAYLARI

Bankadan alınan bilgilere göre kampanyaya son katılım tarihi 31 Ağustos 2023’tür. Kampanyadan yararlanabilmek için müşterilerin bu süre içinde MobilDeniz uygulaması üzerinden ilk kez banka müşterisi olmaları gerekmektedir. Müşterilerin başvuruları onaylandıktan sonra Mobildeniz, DenizBank.com, İnternet Bankacılığı veya DenizKartım uygulaması üzerinden bireysel kredi kartı başvurusunda bulunarak kampanyadan yararlanabilirler.

Alışverişlerden kazanılan bonuslar 29 Eylül 2023 tarihinde müşterinin kartına yüklenecek ve SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. Bonuslar kullanılmadığı takdirde 27 Ekim 2023 tarihinde geri alınacaktır.

1000 TL ÖDÜL NASIL KAZANILIR?

Kampanyanın yalnızca bireysel ana kredi kartları için geçerli olduğunu belirtelim. Ek kartlar, Business kartlar, Kurumsal kartlar, Üretici Kartlar, Net Kart ve Bankamatik kartları kampanyaya dahil değildir. 1000 TL bonus kazanmak için müşterilerin 20 Eylül 2023 tarihine kadar yeni kredi kartları ile 1000 TL ve üzeri ilk harcamalarını yapmaları gerekmektedir. Ancak nakit avans işlemleri ve bonus kullanımları kampanyaya dahil değildir.

Kampanyaya aktif katılım ya da herhangi bir kayıt işlemi yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz kanallar üzerinden onaylanmış olan kredi kartları başka bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak kampanyaya dahil edilecektir. Bu kampanya müşteri bazında işleme alınacak olup, her müşteri ödülden sadece bir defa yararlanabilecek ve en fazla 1000 TL bonus kazanabilecek.