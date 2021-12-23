Bankadan Aralık Ayı Sonuna Kadar Şartsız 50.000 TL Ödeme Haberi Geldi

Akbank bankası tarafından 50.000 TL'ye varan acil nakit ödeme talebinde bulunun, hızlı onay alın. Bu acil nakit ödeme projesi Akbank tarafından yürütülüyor.

Akbank, nakit ihtiyacı olanlar için kolları sıvadı. Akbank, yoksul vatandaşlar için gelir belgesiz 50 bin liraya kadar krediyi onaylayacağını ve kredi geri ödemesini üç ay taksitlerle erteleyeceğini açıkladı. Akbank'ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı kampanya duyurusunda, başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve en az 18 yaşında olmaları halinde kredi notu alacağı belirtildi.

Banka aracılığıyla kredi kullanmak isteyenlerin 50.000 TL'ye onay alabilmesi için öncelikle bankayı araştırması gerekmektedir. Akbank ihtiyaç kredisine başvuran vatandaşlar ilk ödemesini 3 ay erteleyecek ve Aralık ayından itibaren ilk ödemeye başlayacak.

Bu Kampanyaya Nasıl Başvurabilirim?

Akbank tarafından 50.000 TL kredi başvurusunda bulunmak isterseniz, bu bankanın müşterisi iseniz 5 dakika içerisinde kredi sonucunu alacaksınız. Acil ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirli koşullar altında 50.000 Türk Lirası kredi kullanmak isterlerse, Akbank şubesine başvurabilir veya Akbank resmi internet sitesinden kredi başvurusunda bulunabilirler.

Akbank, dilediği zaman 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen vatandaşlara, belirlenen koşullar çerçevesinde kredi onayı vermektedir. Akbank'ın direkt başvurusu ile ihtiyaç kredisine başvurun, banka size 5 dakikadan kısa sürede sonuç versin ve onaylanan tutar doğrudan hesabınıza yatırılsın. Düşük faizli kredi verebilen Arc Bank, 50.000 TL limit dahilinde kredi notunuza uygun faiz de uygulamaktadır. Banka kredi notu yüksek olan vatandaşlar da Arcbank üzerinden düşük faizli kredi kullanıyor.

Akbank emekliler için de özel bir kampanya hazırladı. Bir emekli emekli maaşını bir Akbank şubesine devrettiğinde, banka 50.000 TL ve üzeri ihtiyaç ve borç geri ödeme kredisi kullanabilir. Yıllık gelirinizi bu bankaya aktardığınızda, banka sadece ihtiyaç kredisi vermekle kalmıyor, 2.000 TL'ye varan emeklilik teşviki de vermektedir. Emekliliğe terfi edebilmek için bir banka şubesine gitmeniz ve başvurmanız gerekir. Ayrıca kredi kartı kullanmak isteyen emekliler, Akbank Axess destekli kredi kartı satın alarak ücretsiz kredi kartı kullanabilirler.