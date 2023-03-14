Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan Flaş Açıklamalar

Yaşanan sıcak gelişme ile birlikte BDDK yepyeni bir açıklamada bulundu. Kur korumalı mevduatta yeni bir zirve yapılacağı belirtiliyor. BDDK yapmış olduğu bu açıklama ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada kur korumalı mevduatta yeni dalgalanmaların yaşanacağı ifade ediliyor.

3 Mart’ta yaşanan kapanışta ise yılın rekorunun kırıldığı BDDK tarafından yapılan açıklama ile belirtildi. Toplamda 1,8 trilyon zirvesine çıkıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. BDDK tarafından yapılan bu açıklamalar ise resmen tıklanma rekorları kırıyor. Kur korumalı mevduatta bu yılın zirvesi yaşanan bu gelişme ile görüldü. 3 Mart tarihi itibariyle bu rekorun kırıldığı ifade ediliyor.

Kur Korumalı Mevduatta Yılın Rekoru Kırıldı BDDK’ dan Son Dakika Açıklamalar

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bütün bankalara bir yazı göndererek Kur korumalı mevduat hesapları ile ilgili verileri de paylaşmış oldu. BDDK ve TCMB tarafından yapılan analizlerden elde edilen verilere göre tam anlamıyla yeni zirve seviyeye ulaştı. Kur korumalı mevduat hesaplarında bu yılın rekoru da yaşanan artışla beraber kırılmış oldu. Yaşanan bu sıcak gelişme ise bir anda gündeme oturmayı da başardı. 3 Mart 2023 tarihi itibariyle 25 milyar artışla birlikte 1,8 trilyonluk bir seviyeye ulaşıldı. BDDK tarafından yapılan açıklamalarda rakamlar bu yönde zirveyi de görmüş oldu. TCMB ise bankalara konuya dair bir bildiri gönderdi.

Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat Hesaplarında Yeni Bir Uygulamaya Geçileceğini Açıkladı

Yaşanan bu yeni gelişmelerden sonra ise bir sıcak haber de gün yüzüne çıkmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada ise KKMH de yeni bir uygulamaya geçileceğini belirtiyor. Yeni uygulamada ise döviz konusunda kkmh için ekleme yapılacağı ve çok yakın bir zamanda ise bu uygulamanın başlayacağı ifade ediliyor.

BDDK ile bu konu hakkında çalışmaların yapıldığı da gelen diğer haberler arasında yer alıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamalar ise gündemi bir anda hareketlendirmeyi başardı. Yeni uygulama için önümüzde ki günlerde açıklama yapılacak.