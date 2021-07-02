Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumundan Son Dakika Düzenlemesi Geldi!

Son dakika haberine göre Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu yeni bir açıklama yaptı. BDDK tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte kredi kartı taksit sayıları güncellendi. Buna göre artık makro ihtiyacı tedbirleri kapsamında kredi alımlarında taksitler düşürüldü. Birçok ürün grubu ve taşıt alımları da bu düzenlemeden etkilendi! İşte ayrıntılar haberimizde…

KREDİ KARRTCI HARCAMALARINDA TAKSİT SAYILARINA DÜZENLEME GELDİ

BDDK tarafından sadece eşya alımları değil aynı zamanda taşıt alımlarında da kredi vadeleri sınırlandırıldı… Bankacılık Denetleme ve Düzenleme kurumu kredi kartı ile alışverişlerdeki taksit sayısını indirdi. Buna göre artık vatandaşlarımızın altın alımlarındaki taksit sayıları 6 aydan 3 aya düşürüldü. Mobil ve beyaz eşya alımlarında da taksit sayıları 12 aydan 9 aya çekildi.

Fiyat İstikrar Komitesi kuruldu. Toplantı yapıldığından bu yana ise farklı kalemlerdeki hizmetlere ve ürünlere zam gelmişti. BDDK’da son dakika açıklaması yaptı. Kurum bireysel kredi kartları ile ihtiyaç kredilerindeki risk ağırlıklarında artışa gitti. Buna göre kredi kartı taksit sayılarında yeni bir düzenleme yapıldı. Beyaz eşya ve mobil alımlarındaki taksit sayıları 9 aya indirildi. Diğer kalemlerdeki değişiklikler de şu şekilde;

• Televizyon (TV) alımlarında 5 bin Türk lirası ve üzeri için olan taksitler 4 ay olarak düzenlendi.

• Altın alımlarındaki taksit sayısı da 3 aya çekildi.

RİSK AĞIRLIKLARI ARTTI

BDDK kurul kararına göre ihtiyaç krediler ve kredi kartlarındaki risk ağırlarının arttığı raporlandı. Buna göre bireysel kredi kartlarında 6 aya kadar olan ve ihtiyaç kredilerinde 12 aya kadar olan vadeler mevcut durumda yüzde 75 risk ağırlığından yüzde 100 risk ağırlığına çıkarıldı. Daha uzun vadelerdeki risk ağırlıkları da yüzde 75’ten yüzde 150’ye yükseltildi.

TAŞIM ALIMLARINDA DA KREDİ VADESİ KISALDI

BDDK kararı aynı zamanda taşıt alımlarını da etkiledi. Buna göre taşıt alımlarındaki vade süreleri de kısaldı. Nihai fatura değeri 120 bin Türk lirası ve altında olan taşıt alımlarındaki vade oranı 60 ay olarak veriliyordu. Fakat bu vade sınırı 48 aya düşürüldü.

Fatura değeri 120 bin lira üzerinde olan taşıt alımlarında da vade sınırı 48 ay olarak biliniyordu. Bu sürede 36 aya çekildi. Nihai fatura değeri 300 bin Türk lirasının üzerinde olan araçlar içinde vade süresi 36 aydan 24 aya indirildi. 750 bin lira üzerinde nihai fatura değeri olan araçlar içinde vade 12 ay olarak güncellendi.

KREDİ TUTARLARI DA TAŞIT DEĞERLERİNE GÖRE YENİDEN DÜZENLENDİ

BDDK kararıyla sadece taşıt kredilerinde vade satıları değil aynı zamanda alınacak kredi tutarında da değişikliğe gidildi. Alınacak taşıt kredileri ya da finansal kiralama işlemleri, taşıtın değerine göre güncellendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından alınan karara göre fatura değeri 120 bin Türk lirası altında olan taşıtlar için verilen kredilendirme süreci ve tutarı aynı şekilde devam edecek. Fakat 120 bin lira üzerinde olan araçlar için oranın yüzde 50’Sini aşamayacak şekilde, fatura değeri 300 bin Türk lirası üzerinde olan araçlar içinde tutarın yüzde 30’unu aşmayacak şekilde kredi verilecek. Aynı zamanda fatura değeri 750 bin- 1 milyon 500 bin arasında olan taşıtlar içinde ilgili oran yüzde 20’yi aşmayacak şekilde düzenlendi.