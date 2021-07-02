SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerinin, Zam Oranları 5 Temmuz'dan Sonra Netleşecek

Emeklilerin alacağı zam oranı, 5 Temmuz tarihinde açıklanacak olan enflasyon rakamlarının ardından belirlenecek. 1 Temmuz tarihinde Elektrik ve doğalgaza gelen zam büyük tepkilere yol açmış ve sosyal medyada gündem konusu haline gelmişti. Sırasıyla önce elektriğe ve sonra doğalgaza yapılan yüzde 15 ve yüzde 12'lik zamların tüketici enflasyonuna doğrudan etkiliyor.

Yılda iki defa olmak üzere zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2021 yılında ikinci zam aylarının gelmesiyle birlikte maaşlarına ne kadar zam alacaklarını merak etmeye başladı. Emeklilerin maaşına ne kadar zam olacağı ise, 5 Temmuz'dan sonra açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olacak.

Ocak Ayı Zammı 8.26 Oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı zammı yüzde 8.36 oranında, memurlar ve memur emeklilerinde ise yüzde 7.33 oranında olmuştu. Merkez Bankası tarafından yapılan beklenti anketinden çıkan sonuçlara göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

Aynı Ay İçerisinde Alacaklar

Emekliler, 5 Temmuz tarihinde Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte maaşlarını yansıyacak olan kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde maaşlarına yapılan zamlı ödemelerini alacak.

Doğrudan Etkisi 0.6 Olacak

1 Temmuz tarihinde Elektrik ve doğalgaza gelen zam büyük tepkilere yol açmış ve sosyal medyada gündem konusu haline gelmişti. Sırasıyla önce elektriğe ve sonra doğalgaza yapılan yüzde 15 ve yüzde 12'lik zamların tüketici enflasyonuna doğrudan etkisi 0.6 puan olacak. Enerji maliyetlerinin yükselmesi başka zamları da etkileyeceği için toplam etki 1 puanı aşabilir. Fakat bu yüzde 1'lik artış Temmuz ayında gerçekleştiği için emeklilerin ve memurların zamlarına yansımıyor. Ekonomistler ise artışın maaşlara yansıtılması görüşünü savunuyor.

