Diğer bankalar kredi faiz oranlarını yüksek sevilere çekerken QNB Finansbank oldukça cazip bir kampanya ile müşterilerinin karşısına çıktı. Banka 50 bin TL krediyi yüzde 1,99 gibi düşük bir faiz oranıyla sunuyor. Peki, bu kadar uygun faiz oranıyla bu krediyi almanın koşulları neler? Ve kimler QNB Finansbank'tan yüzde 1,99 faizli bu krediyi kullanabilir?

QNB Finansbank, geçtiğimiz günlerde yeni müşterilerine özel yüzde 1,99 faizli 50 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasına devam edeceğini açıkladı. Ocak ayında başlayan bu kampanya, artan faiz oranlarına rağmen halen devam ediyor. İhtiyaç kredisi arayışında olan bireyler için önemli bir fırsat sunuyor. QNB Finansbank, yeni paketi ile tüm ihtiyaçlarınız için gerekli kredi tutarını anında hesabınıza aktarıyor. Peki QNB Finansbank'tan 50 bin TL ihtiyaç kredisine hak kazanmanın şartları neler? Ve nasıl başvurabilirsiniz?

BANKA FARKLI SEÇENEKLER SUNUYOR

Finansbank müşterilerine çok geniş yelpazede kampanyalar sunmaktadır. Yeni müşteri kampanyası yeni müşterilere özel olarak tasarlanmış olup, onlara aylık sadece %1,99 gibi düşük bir faiz oranından yararlanma fırsatı sunmaktadır. QNB Finansbank'ta diğer tüm banka borçlarınızı tek bir çatı altında toplayarak finansal durumunuzu kolaylaştırabilirsiniz.

Bankanın kamu çalışanlarına da özel bir teklifi var. QNB Finansbank'ın özel kredileri ile cazip faiz oranlarından faydalanın ve 3 ay erteleme seçeneğinden yararlanın. Ayrıca maaşınızı QNB Finansbank'tan alıyorsanız size özel bireysel kredi faiz oranı avantajından yararlanabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK’TAN ÖZEL KREDİ

QNB Finansbank, inanılmaz düşük oranlarda kredi sunan yeni müşteri kampanyasını tanıttı. Bu harika fırsattan yararlanmak için tek yapmanız gereken, şu anda bankada bir hesabınızın olmaması. Bu gereklilik yerine getirildikten sonra, müşteri olmak için Finansbank’ın mobil bankacılık uygulamasını indirmelisiniz.

Hızlı ve kolay bir video görüşmesinin ardından müşteri süreciniz tamamlanacak ve %1,99 gibi inanılmaz düşük bir faiz oranıyla 50.000 TL kredi başvurusunda bulunabileceksiniz. Aylık 4.900 TL ödeme ile 12 ay boyunca toplam geri ödeme 58.800 TL tutarındadır.