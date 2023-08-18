Ay sonunu getirmekte zorlanan, aldığı maaşı ay ortasında eriyen emeklinin imdadına o banka yetişti. Bankaların promosyon yarışını kızıştıracak yeni teklif Ağustos ayına özel yalnızca maaş hesabını bankaya taşıyan emeklilere özel sunuluyor. En az 7.500 TL maaş alan SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı mensubu tüm banka müşterileri finansal kriz döneminde emekli maaşına ek promosyondan yararlanabilecek. Bankanın sunmuş olduğu bu tekliften faydalanmak isteyen vatandaşın şubeye gitmesine gerek kalmadan online uygulama üzerinden başvurusu kabul ediliyor.

QNB FİNANSBANK 10 BİN TL PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

QNB Finansbank kefilsiz 10.000 TL promosyon teklifinden faydalanmak isteyen emekliden tek bir şart istiyor. Emekli maaşı hesabını QNB Finans banka taşımak ve 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü vermek. Finansbank Mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme yolu ile müşteriye hesabı oluşturan her emekli maaş promosyon desteğinden yararlanabilecek. Aylık maaş tutarına göre değişen bu rakamlar QNB Finansbank güvencesi ile alınacak ilk maaşın hemen ardından otomatik olarak hesaba tanımlanacak.

QNB FİNANSBANK PROMOSYON ÖDEME TABLOSU

QNB Finansbank emekli maaş promosyon ödemeleri aşağıdaki listeden incelenebilir:

3.500 TL'ye kadar emekli aylığı alana 4.800 TL

3.500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığı alana 5.600 TL

7.500 TL - 10.000 TL arası emekli aylığı alana 7.200 TL

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alana 8.000 TL

QNB Finansbank'ın emekliye sunduğu 8.000 TL promosyon teklifi kredi kartı başvurusunda bulunan emeklilere özel Ağustos ayı kampanyaları ile 10.000 TL'ye ulaşıyor. Kampanyaya dair detaylı bilgi almak ve maaş hesabını QNB Finansbank'a taşımak isteyen emekliler mobil uygulama üzerinden veya QNB Finansbank müşteri hizmetleri hattını arayarak detaylı bilgi sahibi olabilir.