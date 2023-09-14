Garanti BBVA Mobil uygulama üzerinden başvuruda bulunan tüm emeklilere şubeye gitmeye gerek kalmadan parayı aktarmaya başladı. Kredi başvuru formunu dolduranlar, emekli maaşını bankaya taşıyanlar Garanti BBVA farkı ile sunulan kredi teklifinden anında faydalanabilecek. Emekliye özel oluşturulmuş ihtiyaç kredisi her bütçeye uygun esnek geri ödeme fırsatı sunuyor.

GARANTİ BBVA 10 BİN TL EMEKLİLİK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Garanti BBVA emeklilik kredisinden faydalanmak isteyenlerin mobil uygulama üzerinden müşteri hesabı oluşturup başvuru onayı alması gerekiyor. E-devlet veya müşteri hizmetleri hattını arayarak emekli maaşı taşıma işlemini gerçekleştirenler dakikalar içerisinde kredi başvurusunda bulunabiliyor. Üstelik alınacak ilk emekli maaşına ek en az 7.500 TL geri ödemesiz promosyon ve 10.000 TL'ye kadar kredi teklifi sunuluyor.

GARANTİ BBVA 10 BİN TL EMEKLİLİK KREDİSİ ÖDEME TABLOSU

Garanti BBVA emekliye özel ihtiyaç kredisine dair faiz oranları ve aylık taksit tutarı aşağıdaki tablodan incelenebilir:

-Kredi tutarı: 10.000 TL

-Kredi vade süresi: 36 ay

-Kredi faiz oranı: %4,33

-Kredi tahsis ücreti: 50 TL

-Kredi aylık taksit tutarı: 653,97 TL

GARANTİ BBVA 10 BİN TL EMEKLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ONAYI!

Garanti BBVA dijital kredi başvurusu yapan emekli müşterisinden gelir belgesi, maaş bordrosu ya da SGK dokümanı talep edebilir. Müşterinin risk durumuna göre kredi onayı kısa mesaj ile cep telefonuna iletilecektir. Garanti BBVA 10.000 TL ihtiyaç kredisi hakkında detaylı bilgi alabilmek ya da maaş hesabına bankaya taşıyabilmek için 444 0 335 numaralı müşteri hizmetleri hattı üzerinden iletişime geçilebilir.