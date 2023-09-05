Ay sonunu getirmekte zorlanan vatandaşlar için sunulan kredi teklifi rekabetin kızıştığı ortamda düşük faizli ve esnek geri ödeme limitli avantajlarla gündeme geliyor. Teknoloji ile birlikte bankacılık sisteminde yaşanan değişiklik yeni dönemde mobil uygulama üzerinden veya bankaların internet sitesi aracılığı ile kredi başvuru imkanını kolay hale getiriyor.

Banka şubelerinde uzun kuyruklar beklemeden internet erişiminin olduğu her ortamda dakikalar içerisinde başvuru iletilebilir. Üstelik pek çok banka artık online üzerinden müşteri hesabı açan ve kredi başvurusunda bulunan kişilere özel sunmuş olduğu tekliflerde daha cazip fırsatlar sunuyor.

ONLİNE KREDİ BAŞVURUSU NEDİR?

7/24 başvuruya açık kredi kullanım fırsatı sunan dijital dönemin online bankacılık sistemi bulunulan her yerden bankaya ulaşmaya daha kolay ve pratik hale getiriyor. Bankaların sunduğu dijital ihtiyaç kredisi başvurularında bankada hesabın bulunması, yüksek kredi notuna sahip olmak, düzenli bir gelire sahip olmak yeterli görülüyor.

ONLİNE KREDİ BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

Bankaların sunduğu kredi tekliflerini değerlendirebilmek için başvuru sırasında bazı bankalar evrak talep edebiliyor. Bunlar kimlik belgesi, gelir belgesi, ikametgah belgesi, teminat belgesi ya da talebe göre kefil belgesi olabiliyor.

Online bankacılık sistemini aktif olarak kullananlar için düşük faizli ve esnek geri ödemeli ihtiyaç kredisi teklifleri sunan ve kolay kredi imkanı tanıyan işte o bankalar…

ONLİNE KREDİ VEREN BANKALAR

-İhtiyaç kredisi başvurularını daha cazip hale getiren ve esnek geri ödeme limiti sunan ING Bank asgari ücretli, emekli ve düzenli gelir sahibi olan tüm vatandaşlara hitap ediyor.

-QNB Finansbank yıl içinde sunduğu tekliflerle kredi ve kredi kartı kullanımını cazip hale getirmeyi sürdürüyor.

-Finansbank banka müşterisi olanlara özel mevduat ve birikim hesabında yüksek faiz imkanı sunuyor.

-Enpara.com kredi başvurularında sunduğu cazip teklifleri kredi kartı başvurusunu avantajlı hale çeviriyor. Enpara kredi kartı başvurusunda bulunanlar ömür boyu aidat ücreti ödemiyor.