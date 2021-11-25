Banka Puanı 1300 Ve Üzerinde Olan Kişiler Artık Bu Şartlarda Ödeme Alıyor, 2 Banka Açıkladı, Son Dakika

Akbank ve Garanti Bankası kredi notu 1300 olanlara ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Akbank ve Garanti Bankası üzerinden kredi notu 1300 ve üzerinde olan müşteriler nasıl kredi başvurusu yapabilirler? Sizlere ihtiyaç kredisi olarak verilecek ve yüzbin TL'ye kadar kullanabileceğiniz bu krediler hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Akbank ve Garanti Bankası, sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yapan bankaların başında geliyor. Son yaptıkları kredi kampanyalarından bir tanesi ise yüksek kredi notu olan kişilere hem yüksek limitli, hemde düşük faiz oranlarıyla kredi vermesidir. Kredi kullanabilmeniz için en az 1300 kredi notunuzun olması gerekiyor ve daha yüksekte, kredi notunuz varsa daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanacaksınız. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notu 1300 ise diğer bankadaki olan borçlarında gecikme olmaması gerekiyor.

Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, 100000 TL'ye kadar kredi ihtiyacınız varsa, Akbank veya Garanti Bankası üzerinden bir bankayı seçerek kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sizlere hem bankadan, hemde bankaya gitmeden nasıl kredi başvurusu yapabilirsiniz, bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Akbank kredi notu 1300 olan kişilere ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin 1300 ve üzerinde kredi notu olması durumunda bu banka üzerinden hem şubeler aracılığı ile hemde internet bankacılığı aracılığıyla kredi başvurusu yapacağını söylemek istiyoruz. 100 bin TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde banka müşterilerine düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlamaktadır. Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 1300 ve üzerinde kredi notu olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurularını hızlı bir şekilde başlatacaklardır. Kredi başvurusu için Akbank Direkt uygulamasına girebilir, buradan kredi başvurunuzu hemen yapabilirsiniz. Üstelik buradan yapacağınız kredi başvurularında, onay almanız durumunda banka şubelerine gitmeden hemen kredinizi hesabınıza atabiliyorsunuz. Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu, ayrıca SMS ile de yapılıyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buraya kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına gönderin,. Gönderim yaptıktan 10 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu cep telefonunuza gelecektir. Mesaj atarak, kredi onayı alırsanız bu onaylı Mesaj ile birlikte en yakın Akbank şubesine giderek, kimlikle kredi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası kredi notu 1300 olan kişilere ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kredi notu 1300 ve üzerinde olması durumunda banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesinden kredi başvurusu yapabilir. Garanti Bankası müşterilerine kredi onayı vermesi için kredi notu haricinde ayrıca sigorta durumuna bakarak kredi sonucu söyleyecektir. Sigorta durumunuzun en az 90 gündür aynı iş yerinde çalışıyor olmanız ve bu şekilde yatmış olması gerekmektedir. 36 ay vadeye kadar alacağınız bu kredilere başvuru yapmak istiyorsanız, en yakın Garanti Bankası şubesine giderek işlem yapabilirsiniz. Garanti Bankası müşterisi iseniz, bankanın internet bankacılığını kullanarak şubelere gitmeden yüz bin TL'ye kadar kredi kullanma alabiliyorsunuz.