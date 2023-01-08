2023 İşsizlik Ödeneği Ne Kadar Oldu?

Yeni yıl geldi çattı. Farklı kalemlere yönelik uygulamalarda fiyat artışı beraberinde geldi. Daha çok devlet tarafından desteklenen yardım tutarlarında yaşanan artış işsizlik maaşlarına da etkiledi. Bireyin kendi isteği dışından işten çıkarılması sonrası her ay düzenli olarak belirlenmiş asgari ücret oranı üzerinden net bir rakam oluşturuluyor. 2023 yılı için en düşük ve en yüksek işsizlik maaşında belirlenen asgari ücreti rakamı sonrası yükseliş yaşandı. Sigortalı olarak çalışan kişinin son 4 aylık prim kazancı hesaba katılarak günlük bir ortalama belirleniyor ve brüt kazanç üzerinden %40 hesabı alınarak rakam oluşuyor.

Bu süreçte 2023 yılına yönelik uygulanan işsizlik maaşının en düşük tutarı 3.048 TL'yi gördü. İşsizlik maaşı almaya hak kazanan kişinin en yüksek alacağı maaş tutar ise 7.885 TL oldu. İşten çıkarılan vatandaşlarım farklı bir işe girinceye kadar ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için devletin sunduğu bir tutardır. Belirlenen asgari ücret rakamı sonrası yıl başlangıcı itibariyle aylık olarak hesaplara yatırılan işsizlik ödeneği de artırılmış olundu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşından faydalanmak isteyenlerin çalıştığı işyerinde hizmet akdi sonlandırıldığı andan itibaren başvuru yapması gerekiyor. 30 günlük süreyi aşan başvurular kişinin kişiye sunulan bu fırsatın kaçırılması anlamına geliyor. İşten çıkarıldığı andan itibaren bir ay içerisinde İŞKUR şubesine gidilerek başvuru yapılması gerekiyor. Kişinin online ortamda işkur.gov.tr adresini kullanarak da başvuru yapması mümkündür. Başvuruda süre geciktirildiğinde toplamda alınacak hak sahipliği süresinden düşülüyor.

İşsizlik ödeneğine başvurarak almaya başlayacak olan kişinin iş arayan kaydı yapması gerekiyor. Halihazırda İŞKUR tarafından bulunacak olan iş reddedildiğinde verilecek eğitimlere katılanılmadığında bu fırsattan faydalanmak sonu oluyor. İşsize yönelik olarak iş yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetleri için bir danışman veriliyor. İşsizlik ödeneğinden faydalanmak isteyenlerin kendi kusuru dışında işten ayrılmış olması gerekiyor. İşten ayrılış gerçekleşmeden önceki 3 yıl hesaba katılarak en az 600 günlük işsizlik sigorta priminin ödenmiş olması aranıyor.

ÖDEMELER NASIL BAELİRLENİYOR?

İşsizlik maaşı almak isteyen kişilere de belirli oranlarda ödeme yapılıyor. Hizmet haftası sonlanmadan önceki 3 yıl düşünülerek buna göre bir rakam ortaya çıkıyor.

Aşağıdaki tablo takip edilerek işsizlere yönelik ödenecek olan rakam hesap edilebilir.