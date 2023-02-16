Cebinde kredi kartı olanlar dikkat: Bankadan 40 bin TL ödeme alacaksınız

Kredi kartı ödemelerini düzenli yapan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında, Akbank, hem SMS ile hem de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurunuzu yaparak sizlere 40000 TL ödeme vermektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirmek için ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda hızlı bir şekilde 40000 TL kullanabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların bankadan daha önce kredi kartı kullanmaları ve düzenli ödemeler yapmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, daha uygun faizlerle krediler alabileceğini söylemek istiyoruz.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank üzerinden başlatılan kredi kampanyasında 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 36 ay vadeli kredi alabilecek. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda ödemelerinizi hızlı bir şekilde yapabilir ve kredinizi hesabınıza yatırabilirsiniz. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyası dahilinde işlemlerinizi gerçekleştirmek isteyen vatandaşların kredi ödemeleri belirli şartlar dahilinde hızlı bir şekilde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Kredi başvurusunu SMS atarak yapmak isteyen vatandaşlar işlemlerini hızlı bir şekilde hesaplarına yatırmak istiyorlarsa banka müşterisi olması durumunda kredi hesaplarına hızlı bir şekilde Akbank Direkt uygulaması üzerinden ödeme yatırabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda, nakit kredi kullanacak olan kişilerin uygun faizlerle ödemelere hesaplara yatırılmaktadır. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilirsiniz.

44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 44 25 numarası üzerinden gelecek olan SMS sonucu ile birlikte ne kadar kredi onayı aldıklarını, görebilir ve bankalara giderek bu tutarlardan kullanabilirler. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapmanız mümkün olmaktadır.