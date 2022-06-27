ATM Kartınız Varsa, 3 Bankanın Ortaklaşa Yaptığı, 20.000 TL Ödemeden Alabilirsiniz.

20.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası yapan bankalar 36 ay vadeli nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için başvuru aşamalarını duyurdu. İş Bankası Yapı Kredi Bankası ve Şekerbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen vatandaşlar bireysel ihtiyaç kredilerini kendi bankamatik kartı hesaplarını anında ödeme olarak alabilecektir. Banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek 3 bankadan bir tanesini seçerek kredi kullanabilir.

İş Bankası nakit başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar banka şubelerinde giderek kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebilir ve bireysel ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ne kadar kredi onayı aldığını görebilir.

Emekli olan kişilerde 20.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabiliyor. Emekli maaşınızı İş Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere giderek maaşınızı bu bankaya taşımanızı gerektiğinizi bilmeniz gerekiyor.

Bireysel müşteriler kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için en az 3 aylık sigorta primleri yatıyor olması gerekmektedir.

Yapı Kredi Bankası SMS ile onay verecek

Yapı Kredi Bankası üzerinden 20.000 TL'ye kadar bankamatik kartı hesabınız aracılığı ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen bireysel müşteriler cep telefonları üzerinden mesaj atabilir.

44 11 numarasına sırayla bireysel yazın daha sonra TC kimlik numaranızı yazın ve daha sonra da boşluk bırakarak aylık gelirinizi yazarak gönderin. Yapı Kredi Bankası Genel müdürlüğü tarafından kurulan sistem ile birlikte Genel müdürlük sizlerin kredi puanına göre onay verecek ve ayrıca kredi puanına göre faiz oranlarından yararlanacaksınız. En yakın banka şubesine giderek de Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Şekerbank üzerinden başvuru imkanı

Şekerbank özellikle emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını kendi bankalarına taşımaları durumunda kredi puanı düşük olsa bile kredi onayı vereceğini açıkladı. Şekerbank üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimlik belgeleri belgeniz ile birlikte başvuru yapabilirsiniz. Şekerbank hesabınız varsa banka şubelerine gitmeden internet bankacılığını kullanabilir bankadan masrafsız olarak vermiş olduğu 20.000 TL gelir belgesiz kredi kampanyasına internet üzerinden katılabilirsiniz.