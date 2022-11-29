250 TL Veriyor! Ancak Zaman Kısıtlı! 250 TL Hediye Kampanyasında Son 1 Hafta!

Ziraat Bankası yeni bir kampanya duyurusu yaptı! Banka, resmi internet sitesinden duyurmuş olduğu kampanya yine Bankakartı olanlar için geçerli bir kampanya olacak. Kendi müşterileri bazında yaptığı kampanyalara bir yenisini daha ekleyen Ziraat Bankası alışveriş giderlerinde size destek oluyor. İnternetten alışveriş yapmakta olan banja müşterileri için tam anlamıyla bir fırsat doğdu. Ancak hızlı davranılması gerekir çünkü kampanyada son 7 gün!

Ziraat Bankası 250 TL Bankkart Lira Veriyor!

Ziraat Bankası tarafından yep yeni bir kampanya açıklaması yapıldı. Kampanyanın detaylarını bakıldığında kazanım sağlamak oldukca basit. Bankkart POS’dan tek seferde yapılan 500 TL ve üstü her bir alışverişe 50 TL Bankkart Lira kazanma şansı veriyor. Üstelik Maximum 250 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma şansı da mevcuttur. Bu kampanyaya Son katılım sağlanacak tarih 30 Kasım’dır.

Ziraat Bankası’ndan Gelen Kampanya Açıklaması

Ziraat Bankası 7 ile 30 Kasım 2022 tarihleri aralığında geçerli olacak bir kampanyadır. Bankkart Mobil uygulaması üzerinden ya da bankkart.com.tr sitesinden katılım sağlamak mümkündür. Ziraat Bankası’na ait Bankkart ile Bankkart anlaşmalı e-ticaret üye işyerlerinde Bankkart POS'dan tek seferde yapılacak 500 TL ve üstü her bir alışverişe ozel 50 TL, toplamda ise 250 TL Bankkart Lira hediye verilecektir.

Özel Şartlar

Ziraat Bankası kartı ile ve Ziraat Bankası anlaşması olan is yeri ile kazanım sağlanacak bir projedir. Kampanyaya katılan vatandaşların Bankkart Liraları kampanyanın gerekliliklerinin yerine getirmiş olan müşterilerin kartlarına hemen yüklenecektir. Bankkart Başak, Bankkart Business ile Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılacak işlemler kampanyaya dahildir. Onlar ile de işlem gerçekleştirilebilir.