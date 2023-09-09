Acil nakit ihtiyacını sonlandıracak gıda, giyim, ulaşım, fatura harcamalarına destek olacak kampanyalar düzenleyen bankalar vatandaşın cebini ferahlatıyor. Ay sonunu getirmekte zorluk çeken ve ay ortasında maaşı tükenen tüm asgari ücretli, emekli ve özel sektör çalışanı için bu kampanya geçerliliğini koruyor.

Garanti BBVA Eylül ayı sonuna kadar geçerli harcadıkça kazandıran kampanyasını duyurdu. Kampanya dönemi boyunca banka müşterisi olanlar 1.000 TL'ye kadar bonus kazanabilecek. Yeni müşterilere özel sunulan bu fırsat Garanti BBVA'nın müşteri toplama yarışında rekabetin kızıştığı ortamda sunduğu özel bir teklif oluyor.

GARANTİ BBVA İLE 1.000 TL KAZANDIRAN KAMPANYANIN SON BAŞVURU TARİHİ

Garanti BBVA internet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinden kredi kartı başvurusunda bulunanlar 20 Ekim tarihine kadar tek seferde 1.000 TL ve üzeri harcama yaptığında 1.000 TL'ye kadar bonus kazanacak. Garanti BBVA resmi internet sitesi üzerinden duyurulan bu kampanya kapsamında kazanılan bonuslar 27 Kasım tarihine kadar kullanılabiliyor.

GARANTİ BBVA İLE 1.000 TL NASIL KAZANILIR?

Garanti BBVA'nın harcadıkça 1.000 TL kazandıran kampanyası otomatik fatura ödeme talimatları, otomatik ödemeler, vergi ödemeleri, nakit avans işlemleri dahilinde kullanılamıyor. Kampanya yalnızca internet üzerinden yapılacak harcamalarda geçerliliğini koruyor. Garanti BBVA Mobil uygulama üzerinden sunulan bu tekliften faydalanmak isteyenlerin öncelikle müşteri hesabı oluşturması ardından kredi kartı başvurusunda bulunarak onay alması gerekiyor.

Garanti BBVA harcadıkça 1.000 TL kazandıran kampanyaya katılmak isteyenler Garanti BBVA Mobil uygulama, internet bankacılığı şubesi ya da moneybonus internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilir.