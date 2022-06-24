Banka Kartı Olanlara Ödeme! 15.000 TL Nakit İsteyenler Hesaplarına Ödeme Alabilecek

Banka kartına sahip olan vatandaşlar kendi hesaplarına ödeme alabilecek. Denizbank tarafında yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlayarak 15 bin lira nakit ödeme alabilecek. Acil ihtiyaç için kredi kampanyasına katılım sağlayacak vatandaşlar, belirtilen şartları sağlamaları halinde kredi için hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek.

Bankamatik kartına sahip olan vatandaşlar Denizbank tarafından verilen 15 bin lira tutarındaki ödemeye hızlı bir şeklide başvuru yaparak alma imkânına sahip olmak için bankanın SMS kredi servisi olan cebimde kredi kampanyasına katılım sağlamaları gerekir. Bu konuda ihtiyaç kredisine başvuru yapmayı düşünen vatandaşlar, 36 ay vadeli 15 bin lira ödemeli kampanya için kısa sürede onay alabilecek. Onay alınması halinde kredi tutarını hesaplarına aktarabilecek.

Denizbank üzerinden Cep telefonunuz aracılığı ile sms kredi başvurusu

Denizbank tarafından uygulamaya konulması düşünülen ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşların bilmesi gereken husus kredi notudur. Başvurunun yapılabilmesi için banka kredi notunun uygun olması gerekir. Başvuru sahibinin kredi notu 1200 ve üzeri olması durumunda acil ihtiyaçlarını karşılaması için banka üzeriden cep telefonu kullanılarak başvuru yapabilecek.

İhtiyaç kredisine katılım sağlamak için cep telefonundan SMS yöntemi kullanılarak kredi başvurusunda bulunabilir. Kredim yazarak boşluk bırakılıp TC kimlik numarası 3280 nolu numaraya gönderilmesi sağlanır. Mesaj atılması durumunda banka başvuru sahibine kısa sürede dönerek onay verir. Onay verilmiş olan krediyi aynı gün içinde kullanabilirsiniz. Onaylanmış tutarı için 36 ay vade seçeneği mevcut. Başvuru için ayrıcı banka şubelerine gidilerek işlem yapılabilir. Başvuru sonucu onay alınması halinde tutarı hesabınıza aktarabilirsiniz. Uygun faiz oranlarının uygulandığı ve ilk taksit ödemesinde 3 aylık bir zaman tanınması açısından oldukça kullanışlı olan ihtiyaç kredi hakkında Denizbank resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Güncel faiz oranları, kredi seçenekleri ve ödeme planları hakkında geniş bir bilgiye sahip olabilirsiniz.