Emeklilik İçin Yaş Sınırını Bekleyenlere Müjdeli Haber! SGK’ dan Erken Yaşta Emeklilik Açıklaması Yaş Şartı Olmadan Geldi!

Emekli olmak isteyenler için her geçen gün sevindirici haberler açıklanmaya devam ediyor. Emeklilik için yaş sorunu büyük bir engel teşkil ederken yaş şartı ile ilgili bazı güncellemeler yapılmaktadır. Yaş sınırını bekleyenler için bu konuda iyi bir haber açıklandı. Yaş şartının bulunmasıyla emekli olamayan ve de emekli maaşını alamayan kişiler artık bu haklardan faydalanabilecektir.

Emekli olma hayallerini yaşayan kişiler, emeklilik yaşını doldurmayı beklerken devlet, müjdeli bir haber paylaştı. Yaş şartının gerekli olduğu ve buna göre emeklilik işlemlerinin yapıldığı dönem artık sonlanıyor. Artık kişiler, yaş şartı beklemeden emekli olabilecek ve de emekli maaşlarını alabilecekler. SGK tarafından yapılan erken yaşta emeklilik müjdesi ile beraber emeklilik için yaş bekleyenler için oldukça sevindirici haberler paylaşıldı. Merakla devam eden bu bekleyiş, yerini sevinçli bir beklentiye bırakmıştır. Yaş şartı nedeniyle emekli maaşlarını bir türlü alamayan vatandaşlar, artık hak ettikleri emekli maaşlarına kavuşabilecek ve haklarını elde edebileceklerdir.

Emeklilerin, emekli maaşlarını alabilmeleri için artık yaş şartını beklemelerine lüzum yok. Milyonlarca kişinin meraklı bir şekilde beklediği, açıklama nihayet yapıldı. Uzun yıllarca çalışıp, prim gün sayısını tamamlamış olan emekliler, yaş sınırını beklemeden maaşlarını alabileceklerdir. SGK bu konu ile ilgili olan gelişmeleri de basına taşıdı ve açıklamaları detaylandırdı.

Sağlık problemi olan kişilerin, çalışamayacak halde olmaları durumda SGK tarafından erken emeklilik uygulamasından faydalanabileceklerdir. Emeklilik için bu konuda oldukça olumlu güncellemeler gelmektedir. Erken emeklilik şartını yerine getirmek için gerekli şartlar ise haberin devamında sunulmaktadır.

Erken Emeklilik Koşulları

Erken emeklilik için sağlanması gereken şartlar;

10 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak

1800 günlük prim ödemesi yapmış olmak.

Emekli olmak için başvuru yapacak kişiler, %60 oranında iş gücü kaybını yaşaması gerekmektedir.

Erken Emeklilik İçin hangi Hastalıklar Geçerlidir?

Erken emeklilikten yararlanmak için aynı zamanda sağlık açısından da bazı şartları sağlamaları gerekmektedir. Bazı hastalıklarda erken emeklilik uygulanabilirken, bazı hastalıklar bu kapsamda yer almamaktadır. Bu hastalıklar ise şu şekilde sıralanabilir; kanser, demans, epilepsi, serebral palsi, beyin tümörü, şizofren, zeka geriliği, görme kaybı, işitme kaybı, anemi, karaciğer sirozu şeklindedir.