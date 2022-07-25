26-27-28-29 Temmuz'da Kimlik Numaranız Üzerinden 30.000 TL Ödeme Alabileceksiniz! Bugün Resmen Onaylandı

Son dakika haberi geldi! 26-27-28-29 Temmuz tarihlerinde ödeme alacak kişilere 3 banka açıklama yaptı. Bu 3 banka üzerinden başvuru yaparak sizlerde 26-27-28-29 Temmuz tarihlerinde hesaplarınıza 30.000 TL ödeme alabileceksiniz. Bankaların başlattığı bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyenlere hemen ödeme verilecek ve verilen ödemeler anında hesaplara yatacaktır. Kredi nakit ödemesi sonrasında başvuru yaparak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler 26-27-28-29 Temmuz tarihlerinde alacakları bu ödemeler ile birlikte, bankanın internet bankacılığını kullanarak hesaplarına da ödemeler alabileceklerdir. Başvuru yapmak isteyenlerden istenen şartlar arasında banka kredi notu geliyor. Kredi notu, daha önceki çalışmalarınızdan ötürü oluşan puan durumudur. Bankalar en az 1200 ve üzerinde kredi notu olan kişilere destek vermektedir.

YAPI KREDİ BANKASI BAŞVURU İMKANI SAĞLAYACAK

Özel bankalar arasında yer alan Yapı Kredi Bankası nakit imkanından faydalanmak isteyenlere anında ödeme yapacak. 30 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi için başvuru yapmanız gereklidir. Başvurular hem bankanın internet sitesi üzerinden hem de bankanın mobil uygulaması üzerinden kolayca yapılıyor. Ayrıca SMS atarak da bankadan kredi almanız mümkün.

ING BANK KREDİSİ

30.000 TL ödeme alacağınız bir diğer banka ING bank olmaktadır. Bankadan kredi alacak kişiler, uygun faizlerle kredi onayı almak istiyorsa, başvurusunu bankanın internet sitesinden yapabilir. İnternet sitesinden başvurusunu yapan vatandaşlar anında kredi sonucunu görecek ve onaylanan krediyi de hemen aynı gün içinde kullanacaklardır. Banka hesabınız varsa, bankanın internet bankacılığını kullanabilirsiniz.

İŞ BANKASI 30.000 TL KREDİ

İş bankası üzerinden 30.000 TL kredi almak için başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurunuzu bankanın resmi internet sitesinden yapabilirsiniz. 30.000 TL'ye kadar kredi alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç ayrıca İŞ CEP uygulaması üzerinden vermektedir. İŞ CEP uygulamanızın olması durumunda bankadan kredi alacak kişiler, hemen sonucu öğrenecek ve bankaya gitmeden krediyi kullanabileceklerdir. Emekli olan, sigortalı olarak çalışan kişiler için bu krediler bireysel ihtiyaç kredisi adıyla verilmektedir. Bu kredileri almak istiyorsanız, başvurunuzu yapmak için en yakın banka şubesine de giderek işlem yapabilirsiniz. İş bankası düşük faizlerle vermiş olduğu ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeye kadar sizlere ödeme tablosu hazırlıyor.