Garanti BBVA, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve ING Bank, banka hesabı olan milyonlarca kişiye son dakika duyurusu yapan bankalar arasına katıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan bu hatırlatmada, hesaplarınızdan belirtilen tarihler içerisinde çekmediğiniz paranıza el koyulacağı ifade edildi.

Son zamanlarda banka hesabına sahip bireylerin sayısındaki artışla birlikte, çeşitli bankalarda hesap açmayı tercih eden kişilerde gözle görülür bir artış olmuştur. Bununla birlikte, bireylerin bu hesaplarda kalan bakiyelerini gözden kaçırmaları oldukça yaygın bir durum ve bu da zamanaşımı süresinin dolması üzerine bu fonların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesiyle sonuçlanmaktadır. Hızlı hareket etmenizi ve 31 Aralık 2023 olarak belirlenen son tarihten önce paranızı çekmenizi tavsiye ediyoruz. İşte detaylar.

YAPI KREDİ’DEN AÇIKLAMA

Yapı Kredi Bankası, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan mevduat ve alacakların 2023 yılında zaman aşımına uğramasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Listenin tamamına ulaşmak için müşteriler zamanaşımı sorgulama ekranına başvurabilirler.

Bankanın açıklamasında “Listede bilgileri yer alan müşterilerimizin TMSF'ye (Yatırımcı Tazmin Merkezi) devir tarihinden önce şubelerimizi ziyaret etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar herhangi bir işlem yapılmaması halinde, yatırım hesaplarına ilişkin faiz, temettü ve diğer kazançlar dahil tüm mevduat, alacak ve getiriler ilgili yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca Yatırımcı Tazmin Merkezi hesaplarına aktarılacaktır.” denildi. Bunun yanında, 10 yıl süre ile hareketsiz kalmış olan hesapların TMSF'ye devredileceği de açıklamada vurgulanmıştır.

HESABINIZI HEMEN KONTROL EDİN!

Hemen e-devlete giriş yaparak "Bankada unuttuğum param var mı?" sorusunun cevabını yanıtlayabilirsiniz. Bu işlem, bu yıl TMSF'ye devredilecek hesaplarla ilgilenen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı Sorgulama tarafından kolaylaştırılıyor. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına " TMSF'ye Devredilecek Hesaplar hakkında TMSF Başkanlığı Sorgulama" gibi anahtar kelimeleri yazarak ilgili ekrana kolay bir şekilde ulaşabilir ve varsa paranızı hemen çekebilirsiniz.