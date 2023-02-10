13 Milyon Emekliye 13.000 TL Ödeme Verilecek, TBMM Onayından Geçti

Emekli maaş alan vatandaşların son zamanlarda beklemiş olduğu kampanyalardan bir tanesi olan 13000 TL gelir belgesiz ödeme onaylandı. Devlet destekli, faiz oranları ile birlikte alabileceğiniz ve sadece kamu bankaları tarafından onay verilecek olan 13000 TL ödemeler, sizin paraya ihtiyacınızın olması durumunda hemen hesabınıza yatacak.

Emekli maaş almanız durumunda başvurunuzu Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden yapabilmeniz için bu bankalardan birisinden emekli maaşı alıyor olmanız ve maaş müşterisi olmuş olduğunuz banka üzerinden başvurunuzu yapmanız gerekiyor.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde, verilecek olan bu nakit ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşların Meclis onayından geçen kampanyalar ile birlikte, kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecektir.

MECLİSTEN GEÇTİ! HESABA YATACAK!

Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde başvuru gerçekleştirerek, bu ödemelerden almak istiyorsanız, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanmak için hangi banka üzerinden emekli maaş alıyorsanız o bankanın şubesine gitmeden internet bankacılığını kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden daha önce kredi ve kredi kartı kullanan ve düzenli ödemeler yapan vatandaşlara verilecek olan 13000 TL, ödemelerde hiçbir şekilde imza atmadan ve gelir belgesi sunmadan internet bankacılığı uygulaması üzerinden hesabınıza ödemeleri yatırabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden eğer internet bankacılığı şifresi kullanmıyorsanız en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın internet sitesine girerek bireysel kredi başvuru formunu doldurarak emekli Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Bankanın uygun görmesi durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere daha yüksek limitlerde kredi ödemeleri verilmekte olup, 13000 TL ödeme almanız durumunda ise geri ödemesini 36 ay vadeli olarak yapacaksınız.