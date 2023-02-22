22-23 Şubat tarihlerinde ödemeler olacak: Emekli maaşlarını alanlar ödeme alıyor!

Emekli olan kişiler ihtiyaçları doğrultusunda bankalardan başvuru yapmaları durrumunda nakit avans limitleri alabilecekler. Daha önce düşük nakit avans limitleri alan kişiler, başvuru tazeleyerek daha yüksek limitlerde de başvuru yapabileceklerdir. 22-23 Şubat tarihi sabah saatlerinde başlayan bu ödemeler, Kamu bankaları ve Özel bankalar üzerinden emekli maaşı alan kişilere verilmektedir. Bankalardan yapılan açıklama ile birlikte, ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler, 10.000 TL ve üzerinde de başvuru yapabilecekler. 10.000 TL'ye kadar verilen nakit avans limitleri, sadece kendi emekli maaşı aldığınız hesap üzerinden artı para olarak ödenecektir.

PTT ve Ziraat Bankası Duyuru Paylaştı

Emekli maaşını PTT ve Ziraat Bankası üzerinden alan müşteriler, uygun faizlerle ihtiyaç kredisi alabildikleri gibi, 10.000 TL'ye kadar da nakit avans başvurusu da yapabilecekler. 10.000 TL'ye kadar verilen bu destek ödemesi, kredili mevduat hesabı olarak sizlere ödenecek ve bu ödeme sonrasında, sizlere hemen sonuç verilecek. PTT ve Ziraat Bankası mobil uygulaması ve şubeleri üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca bankanın ATM'lerine giderek, kartınızı ATM'ye soktuktan sonra şifrenizi giriniz ve bu şekilde de başvuru yapınız. Başvuru sonrasında hemen sonuç gelecek ve bu sonuca göre 10.000 TL artı para olarak hesabınıza yatacaktır. Bankanın internet sitesinden de duyuru ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

Şekerbank Nakit Avans Limitlerini Yükseltti

Emekli maaşını Şekerbank üzerinden alan kişilere, 10.000 TL'ye kadar artı para verilecek. Başvurular sadece banka şubelerinden ve internet bankacılığı kullanan kişilerin ise mobil uygulaması üzerinden yapılacak. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, belirtilen kredi şartlarına uygun olması durumunda Şekerbank üzerinden 10.000 TL artı para ile birlikte, ayrıca bankanın emekliler için yaptığı diğer tüm kampanyaları da anında görebilecekler. Emekli maaşını bu bankadan alan kişiler, yüksek limitli ihtiyaç kredisi de kullanabilir.

Vakıfbank ve Halkbank'tan Emekli Olanlara Müjdeli Haber

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli müşteriler hemen destek alabilecekler. Emekliye son dakika olarak yapılan bu kampanyada 10.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişilere Vakıfbank ve Halkbank'ta işlem yapacak. 10.000 TL'ye kadar işlem yapacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredi desteklerinden yararlanacaklar. Ayrıca nakit avans başvurusu yaparak 12 ay vadeli taksitli nakit avans limiti kullanabilirsiniz. Başvuru için Vakıfbank ve Halkbank mobil uygulamasına girebilirsiniz.