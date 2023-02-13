Banka hesaplarınıza 33 bin 400 TL ödeme yatacak: ATM'den de çekebileceksiniz

Banka hesaplarınıza 33400 TL'ye kadar ödeme yatacağı haberi geldi. Banka tarafından yapılan açıklama ile birlikte ne kadar onay alacağınızı hemen öğrenebiliyorsunuz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi kullanabileceğiniz ve Yapı Kredi Bankası üzerinden hızlı bir şekilde onay alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılabilir ve hemen ödeme alabilirsiniz.

33400 TL'ye kadar alacağınız tüm ödemelerde, başvuru şartlarına uygun olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilerek hesaplarınıza yatırılmaktadır. 33400 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemelerini 5 dakika içerisinde yapabileceğini söylemek istiyoruz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için kredi politikalarına uygun olmanız durumunda işlem yapabilirsiniz. Banka kredi notu: 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi için Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapabileceğini söyleyebiliriz. 33400 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi imkanı sağlanmaktadır. İlk kredi taksit ödemenizde 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceğiniz bu kredilerden faydalanacak olan tüm vatandaşlara hemen işlem yapılmaktadır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirebileceğiniz kampanyalara cep telefonunuz üzerinden SMS'le de katılabilirsiniz.

SMS İLE BAŞVURU

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, Yapı Kredi Bankası üzerinden ödeme alıp almadığınızı kontrol edebilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda kredi alabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında sonuç hemen hızlı birşekilde VERİLİR ve onaylanan tutar banka hesabınız varsa, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden hesabınıza yatırılmaktadır. 44 11 numarasına mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar hemen hızlı bir şekilde banka şubesi üzerinden de onaylanan tutarı kredi olarak kullanabiliyor.