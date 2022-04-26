Banka hesaplarına 8700 TL ödeme yapılıyor! IBAN numarasına hemen nakit alın! Belirlenen şartlara uygun olan kişiler 36 ay vadeye kadar bu ödemeleri alacaklar! Kimlik numaranız üzerinden 8700 tl kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar iş Bankası üzerinden kredi kampanyasına katılarak, hemen işlemlerini gerçekleştirebiliyor. iş bankası yapmış olduğu kredi kampanya duyurusunda, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 8700 TL'ye kadar ödeme imkanı sağlıyor.

Banka kredi puanı 1350 ve üzerinde olan kişilerin kampanyaya katılabileceği bu bireysel ihtiyaç kredisine, sadece sigortalı olarak çalışan devlet memuru olan ve emekli olan vatandaşlar katılabiliyor. iş bankası üzerinden banka hesabınızın olması durumunda, şubelere gitmeden kendi hesabınıza hızlı bir şekilde ödeme alabilecek ve 36 ay vadeye düşük faizli kredi kullanabileceksiniz.

İş bankası 8700 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

İş bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 8700 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi kullanabiliyorlar. Size en yakın iş bankası şubesine giderek kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir, nakit kredi onayı almanız durumunda da aynı gün içinde krediyi kendi hesabınıza yatırabilirsiniz. Banka şubelerine giderken, kredi başvurusu için kimliğinizi ve gelir belgenizi yanınızda götürmeniz yeterli olmaktadır.

Bu banka üzerinde hesabı olan vatandaşlar ise iş cep uygulamasını kullanarak kredi kullanabiliyorlar. Bankanın mobil uygulaması olan iş cep uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 8700 TL'ye kadar alacakları bu kredilerini 36 ay vadeye kadar düşük faiz oranlarıyla masrafsız olarak gelir belgesiz, kendi hesaplarına ödemelerini yatırabilecek ve ilk kredi taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak bu kredileri kullanabilecektir.