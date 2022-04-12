Akbank'a Söz Verin 2150 TL Alın! Bu Fırsat Kaçmaz .Vatandaşların hem geçim problemleri her geçen gün biraz daha artış gösterirken Akbank, emekli vatandaşlara 2150 TL tutarında promosyon ödemesi yapacağını son dakika açıklaması şeklinde duyurdu. İşte karşınızda Akbank emekli promosyonu 2022 kampanyası detayları ve çok daha fazlası haberimizde…

Maddi problem yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak haber Akbank'tan geldi. Emekli vatandaşlar, Akbank tarafından emekli maaş promosyonu açısından gerek ödeme sözü gerekse de diğer bankacılık uygulamalarından daha avantajlı bir şekilde faydalanma sözü veriyorum. Maaş gününden 2 gün önce yüzde 0 faiz oranı ile hesaplardan nakit para çekme ayrıcalığı Akbank tarafından müşterilerine sunuluyor. Yani Akbank emekli maaşı ödeme günü emekli vatandaşlar açısından iki gün erkene çekildiğin fotoğrafları Akbank tarafından yapılan son dakika açıklaması ile beraber emekli maaşlarını Akbank şubeleri üzerinden alma sözü veren emekli vatandaşlara maaş promosyonu olacak şekilde 2750 TL lik 1 nakit para ödemesi yapılacak. Diğer taraftan ay sonunu getirmekte problem yaşayan vatandaşlara faiz ödemeden nakit avans çekme özgürlüğü sunuyor.

Akbank Emekli Maaş Promosyonu 2022 Tutarı Kaç TL Oldu?

● Emekli maaşı 1500 TL'ye kadar olan emekli vatandaşlar için Akbank tarafından 500 TL Ek promosyon tutarı ise 1350 TL olacak şekilde toplamda 1850 TL tutarında bir ödeme yapıyor.

● Emekli maaşı 1500 TL 2.500 TL arası olan emekli vatandaşlar ise toplamda 2300 TL tutarında bir emekli promosyon ödemesi alıyor,

● Emekli maaşı 2500 TL ve daha da üzerinde olan emekli vatandaşlar için SGK promosyon tutarı 750 TL olmak üzere ek promosyon tutarı da 2000 TL olacak şekilde toplamda 2750 TL tutarında bir emekli promosyon ödemesi yapıyor