Banka hesabından para atanlara kötü haber! Açıklama kısmına bunu yazmazsanız vay halinize! Paranız tuzla buz olur!

Açıklama kısmına bunu yazmazsanız vay halinize! Paranız tuzla buz olur! Banka hesabından para atanlara kötü haber! Bankalar üzerinden yapılan işlemler son yıllarda artış göstererek hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bu süreçte Yargıtay, banka hesabından para yollayanlar için önemli bir açıklama yaparak emsal bir karara imza attı. Bu kararla birlikte banka işlemlerinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar açıklanmıştır.

Banka İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bankalar üzerinden gerçekleştirilen EFT ve havale işlemlerinde, para gönderen kişilerin açıklama kısmını boş bırakması büyük bir sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle Yargıtay, bir borcun ödenebilmesi için gönderilen paranın neden gönderildiğinin açıklama kısmında belirtilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Yargıtay’ın İşaret Ettiği Konu

Yargıtay’ın kararı, banka hesabından para yollayanların dikkat etmesi gereken bir konuya işaret etmektedir. Banka hesabından yapılan havale ve EFT işlemlerinde, gönderilen paranın neden gönderildiğinin açıklama kısmında belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, dava açıldığında borcu ödendiği düşünülerek daha önce ödenmiş borçların yeniden ödenmesi gibi sorunlar yaşanabilir.

Borç Gönderirken Açıklamaya Ne Yazılmalı?

Gönderilen paranın açıklama kısmında borç olarak belirtilmesi gerekmektedir. Borç ödemeleri için banka hesaplarından yapılan işlemlerde açıklama kısmına “borç ödemesi” yazılması önemlidir. Aksi takdirde, mahkeme sürecinde borcu ödendiği varsayılarak, daha önce ödenmiş borçlar yeniden ödenmek zorunda kalınabilir.

Banka İşlemlerinde Sıkça Yapılan Hatalar

Banka hesabından yapılan işlemlerde en sık yapılan hatalardan biri açıklama kısmının boş bırakılmasıdır. Ayrıca, yanlış hesaba para gönderilmesi, yanlış miktarın gönderilmesi, para gönderme işleminin yapıldığı kişinin gerçek kişi olmaması veya hesap sahibinin yanlışlıkla para gönderme işlemi yapması gibi hatalar da sıkça yapılmaktadır.