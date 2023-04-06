Emekliler para basacak! QNB Finansbank emekli kampanyası mest etti! Emeklilere 21.200 TL ödeme yapılıyor!

Emeklilere 21.200 TL ödeme yapılıyor! Emekliler para basacak! QNB Finansbank emekli kampanyası mest etti! Promosyon kampanyaları ile bankalardan ödemeler bankaya yatacak. Bunun yanında emekliler için yılın belli dönemlerinde maaş zamları yapılması söz konusudur. Maaş zamları enflasyona göre belirlenmektedir. Belirlenen bu miktar tüm emeklilerin hesabına TC Kimlik numarasına göre yatmaktadır. Ayrıca bu ödemelere ek olarak yıl içerisinde çeşitli ikramiyeler verilmektedir. Bu ikramiyeler belirlendikten sonra tüm emekliler için geçerli olacak ve bu belirlenen ikramiye miktarları hesaplara yatırılacak. Bu ödemenin 2000 TL olarak ödenecek. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olarak iki bayramda ayrı ayrı ödenmektedir. Bu ücret, karşılıksız olarak bütün emeklilerin hesaplarına geçecek.

İnsanlar emekli olduklarında hayatlarının geri kalanını sakin bir şekilde geçirmek isterler. Ancak günümüzde ekonomik durum, emekli olmuş insanların bile geçim sıkıntısı yaşamasına sebep olabiliyor. Bankalar, emeklilere yardım etmek için maaş promosyonu kampanyaları başlatarak çözümler sunuyorlar. QNB Finansbank da bu kampanyalardan bir tanesini açıkladı. Bu kampanya, emeklilere maaş promosyonu ödemesi, ihtiyaç kredisi kullanma fırsatı ve kredi kartı harcamalarından indirim sağlama gibi avantajlar sunmaktadır.

QNB Finansbank Emekli Kampanyası

QNB Finansbank, emeklilere yönelik bir kampanya başlattı. Bu kampanya, emeklilere maaş promosyonu ödemesi, ihtiyaç kredisi kullanma fırsatı ve kredi kartı harcamalarından indirim sağlama gibi avantajlar sunmaktadır. Bu kampanya hakkında detaylı bilgiler şunlardır:

Promosyon Tarifesi

QNB Finansbank, emeklilere vereceği maaş promosyonları için bir tarife belirlemiştir. Bu tarifeye göre, emekli müşteriler maaş tutarlarına göre aşağıdaki ödemeleri alacaklardır:

Emekli maaşları 3.500 TL’ye kadar olanlara 4.800 TL

Emekli maaşları 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 5.600 TL

Emekli maaşları 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 7.200 TL

Emekli maaşları 10.000 TL üzerinde olanlara 8.000 TL maaş promosyonu ödemesi yapılacak.

İndirim Fırsatı

Emekli maaş promosyonu kampanyası kapsamında emekli müşterilere yönelik ek bir imkan sağlanacağını duyuran QNB Finansbank, kredi kartı harcamaları için 1.200 TL indirim fırsatı sunuyor. Buna göre QNB Finansbank’ın kredi kartı üzerinden yapılacak harcamalarla emekliler 1.200 TL kazanacaklar. Tek koşul ise QNB Finansbank’ın emekli maaş müşterisi olmak olacak.

İhtiyaç Kredisi

Emekli müşteriler, QNB Finansbank maaş promosyonu kampanyasından yararlandıkları takdirde 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.

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