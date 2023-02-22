Banka hesabı olanlara müjde: Garanti bankası ve 2 banka daha açıklama yayımladı

Garanti Bankası, Denizbank ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanyada uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Garanti Bankası ve diğer bankalar tarafından da başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların uygun faizlerle alacakları kredileri 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak verilmektedir. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka şartlarımıza uygun olmanız durumunda, sizlerde bu üç banka üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası kredi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız bu bankaların başlattığı kredi kampanyasına hemen katılabilirsiniz. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz ihtiyaç kredilerinden faydalanmak isteyen vatandaşlara belirli şartlar uygun olarak kredi ödemeleri verilir. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalara katılacak olan vatandaşların, Garanti Bankası hesabı olması durumunda da internet üzerinden ödemeler verilmektedir.

Denizbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi Başvurusu...

Denizbank üzerinden kolay bir şekilde kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar SMS atarak işlem sonucunu hemen öğrenebiliyor. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihi yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir kredi ödemeleri, alabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen vatandaşlar SMS ile hemen ödeme alabiliyor.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Kampanyası...

Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası da yapmış olduğu kampanya ile birlikte vatandaşlar hemen kredi ödemeleri gerçekleştiriyor. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte hemen işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Banka hesabınızın olması durumunda ise bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan ihtiyaç kredisini düşük faiz oranları ile birlikte alabilirsiniz.