Taşıt kredisi kullanarak ikinci el araç satın almak isteyenlerin heyecanla beklediği haber Ziraat Bankası tarafından duyuruldu. Ziraat Bankası tarafından 2. el araç almak isteyen müşterilere finansal destek sunuluyor. Gelin, Ziraat Bankası'ndan ikinci el taşıt kredisi alabilmek için gerekli şartları ve detayları birlikte inceleyelim.

Türkiye'de ikinci el otomobillere olan talep artmaya devam ederken, kredi seçenekleri de araştırılıyor. Sıfır araçların artan fiyatları nedeniyle, ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için ikinci el pazarına yönelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İkinci el araç satın almak için finansman arayışında olanlara Ziraat Bankası yardımcı olmak için yeni kampanya yaptı. Peki Ziraat Bankası'nın ikinci el taşıt kredisi kampanyasının özel koşulları nelerdir? İkinci el bir araç için nasıl kredi alınabilir?

2. ELDE KRİTER AÇIKLANDI

Ziraat Bankası, her ikinci el araç için geçerli olmamakla birlikte, belli şartları sağlayan ikinci el araçlar için taşıt kredisi sunmaktadır. Otomobillerin bu kredilerden yararlanabilmesi için belirli bir yaş şartı bulunmaktadır. Bu kritere göre, yalnızca 5 yaşına kadar olan otomobiller finansman için değerlendirilebilir. Ziraat Bankası 5 yaşın üzerindeki ikinci el araçlar için herhangi bir taşıt kredisi sağlamamaktadır.

Ziraat Bankası ikinci el taşıt kredisi kampanyası kapsamında ayrıca teminat başvurusu da isteniyor. Bu durumda, müşteri tarafından satın alınan araç teminat olarak kullanılır. Kredi tamamen ödenene kadar müşterinin otomobili satmasına veya mülkiyetini devretmesine izin verilmez. Kredi tamamen geri ödendiğinde, teminat serbest bırakılır ve müşteri aracın tam mülkiyetine sahip olur.

FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ziraat Bankası'nın ikinci el taşıt kredisi kampanyası kapsamında müşteriler artık 48 aya varan esnek geri ödeme seçeneğinden yararlanma imkanına sahipler.

Ziraat Bankası'ndan ikinci el taşıt kredisi kullanan müşterilere aylık yüzde 2,65 faiz oranı uygulanacak. Örneğin, 48 ay vadeli 399.000 TL kredi kullanan bir müşterinin aylık 17.112,74 TL taksit ödemesi gerekiyor.