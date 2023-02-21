Banka final yapacak! Nakit kredi kullanacaklar son tarih 28 Şubat denildi, İşlem yapın

Bireysel tüketici kredisi kullanacak olan vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan Yapı Kredi Bankası düşük faizli krediyi ay sonunda sonlandıracak. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri yapacağını söylüyor.

Nakit kredi kullanmak isteyen tüm bireysel müşteriler için yapılan bu kredi ödemelerinde uygun faiz oranları ile birlikte işlemleriniz gerçekleştirilecek ve dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunu yapacak ve onaylanan kredinizi hesabınıza yatırarak hemen aynı gün içinde, kullanmanıza da olanak sağlanacaktır.

Bireysel tüketici kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka müşterisi olması durumunda, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapacakları işlemlerde nakit kredi ödemeleri, masrafsız ve gelir belgesiz olarak sunulmaktadır. Bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini Yapı Kredi Bankası üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar, kredi notu yüksek olması durumunda bu bankadan, diledikleri zaman başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak da yapabilmektedirler.

SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU

Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için cep telefonunuz üzerinden atacağınız bir mesaj ile hemen nekadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz halinde, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 44 11 numarasına gönderilen bu mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde mobil uygulamalar üzerinden de kredi ödemesi verilmektedir. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında onay alan vatandaşlar, kredi kullanmak için aynı zamanda en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek ten kredi alabilmektedir.