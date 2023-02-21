Akbank ve Denizbank’tan sonra, Garanti Bankası’da 25.000 TL ödeme yapacağını açıkladı

3 banka üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için bankalar tarafından yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu paylaşıldı. Garanti Bankası Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan yeni gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasından, şubat ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda, ödemelere uygun faiz oranları ile birlikte yapılmaktadır. Garanti Bankası Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda gelir belgesiz kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaktadır.

AKBANK

Akbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, kredi ödemelerini internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden kolay birşekilde yapabiliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda, sizlere 36 ay vadeye kadar kredi ödemeleri gerçekleştirilirken, Akbank üzerinden verilen bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan kişilerin hemen aynı gün içinde işlem yapılacağı bir diğer kampanyada açıklandı. Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu, aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere verilecek olan bir kredi kampanyasıdır.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri cep telefonları üzerinden SMS atılarak yapılmaktadır. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın, Tc kimlik numaranızı yazdıktan sonra boşluk bırakarak doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası şubelerine giderek veya bankanın kendi resmi internet sitesine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgiler alabileceğiniz gibi aynı zamanda da ihtiyaç kredisi ödeme için uygun faizlerle kredi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası müşterileri olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, bankanın yapmış olduğu kredi politikalarına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar ve bankadan düşük faizli, mobil uygulama üzerinden de kredi kullanabiliyorlar.