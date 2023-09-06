Banka araç kredisi kullanmak isteyen bireyler için önemli bir fırsat sunuyor. Vakıfbank, geçtiğimiz günlerde taşıt kredisi kampanyasına ilişkin heyecan verici bir duyuru yaptı. Banka, 500.000 TL'lik bir taşıt kredisi için kapsamlı bir maliyet tablosu yayınlayarak, potansiyel borçluların işin finansal boyutunu net bir şekilde anlamalarını sağladı.

Vakıfbank, bir kamu bankası olarak müşterilerine fırsatlar sunmak için gayret ediyor. Banka, taşıt kredisi kampanyasıyla, araç alımlarını finanse etmek isteyenlere bir dizi avantaj sağlamayı amaçlıyor. Bu kampanya ile Vakıfbank, müşterilerine sunduğu avantajları titizlikle özetleyerek kredi süreci boyunca şeffaflık ve açıklık sağlamıştır. İşte Vakıfbank’ın en son kampanyasının detayları.

TAŞIT KREDİSİ İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

Vakıfbank'ın taşıt kredisi kampanyası müşterilere heyecan verici fırsatlar sunuyor. Taşıt finansmanının önündeki engelleri kaldırmayı hedefleyen son kampanya, otomobil alımını her zamankinden daha ulaşılabilir kılıyor. Müşteriler artık 4 yıl esnek vadeli taşıt kredisinden yararlanabiliyor.

Vakıfbank'ın taşıt kredisi kampanyasının en dikkat çekici özelliklerinden biri de taksitlerin 3 aya kadar ertelenebilmesi. Bu sayede araç satın alan müşteriler, kredi geri ödemelerini 3 ay erteleyerek sorunsuz ve stressiz bir ödeme süreci yaşayabiliyor. Bu, özellikle kredi taksitlerinin acil yükü olmadan yeni arabalarının tadını çıkarmak isteyenler için avantajlıdır. Ayrıca Vakıfbank'ın taşıt kredisi, müşterinin kredi notu makul düzeyde iyi olduğu sürece kefil ya da teminat gerektirmiyor. Tek şart, satın alınan araç üzerinde banka lehine güvenlik önlemi olarak rehin bulunmasıdır. Kredi tamamen geri ödendiğinde, bu rehin kaldırılır ve müşterinin aracı serbestçe satmasına izin verilir.

500.000 TL İÇİN NE KADAR FAİZ ÖDEYECEKSİNİZ?

Vakıfbank'ın taşıt kredisi kampanyasına ilişkin maliyetler belli oldu. Bu kredi için aylık faiz oranı yüzde 3,26 olarak belirlendi. Örneğin 48 ay vadeli 500.000 TL taşıt kredisi kullanmak isteyen bir müşterinin aylık taksit tutarı 24.536 TL oluyor. Dolayısıyla kredinin toplam maliyeti 24.536 TL olacaktır.