Garanti bankası hesabı olanlara duyuru: Giyim Harcamasına +3 Taksit Hediye!

Garanti BBVA online giyim alışverişlerine +3 taksit kampanyasını duyurdu. Aralık ayına özel başlatılan kampanyalar arasında yerini alan bu fayda ile kış ayına özel yapılacak mont, kaban, eldiven, bere, atkı gibi giyim harcamalarında ek taksit avantajı sunacak. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin öncelikle kampanyaya başvuru yapması gerekecek. Garanti BBVA müşterisi olanlar + 3 taksit fırsatından yararlanıyor. Bunun için bankaya gitmeye gerek kalmadan dijital uygulama aracılığı ile Garanti BBVA müşteri olma adımını tamamlayarak görüntülü görüşme yolu ile yeni hesap oluşturulabilir.

Kampanyaya Nasıl Başvurulur?

Aralık ayı içerisinde yapılacak giyim harcaması öncesinde sms ile katılım sağlanması gerekiyor. Bunun için cep telefonunun mesaj kısmına GIYIMUC yazıp 3340'a sms olarak gönderilmesi yeterlidir. Uygulama üzerinden de katılım sağlanabilir. Bunun için bonusflaş uygulamasına giriş yapıldıktan sonra “Hemen katıl” tuşuna basılmalıdır.

Bonus Genç Kart sahipleri kampanyaya katılabilmek için EVET GIYIM UC yazıp bir boşluk bırakarak kartın 6 hanesini yazıp 3340'a mesaj olarak göndermelidir.

Kampanyadan Nasıl Faydalanılır?

Kampanya katılım sağlayanlar 300 TL ve üzeri online harcamalarında bu fırsattan faydalanabiliyor. En fazla maksimum tutar işlemi olarak 100.000 TL öngörülüyor. Bonus üyesi işyerlerinden yapılacak 300 TL ve üzeri harcamaya +3 taksit eklenebiliyor. Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanya kapsamında bireysel kart kullanıcıları 12 taksit yaparken ticari kart kullanıcıları en fazla 18 taksit yapma fırsatı sunuluyor.

Kampanya Şartları Nelerdir?

Ekstre kesim tarihinde yapılacak herhangi bir işlem kampanya sürecine dahil edilmiyor. İnternet üzerinden online yapılacak harcamalar kampanya da geçerli oluyor. Sanal kart ya da ek kart ile yapılacak işlemler sürece dahildir. Peşin işlemler değerlendirilmezken 3 taksit ve üzerindeki işlemler artı 3 taksit eklenebilir. Yalnızca giyim sektöründe yapılacak alışverişlerde geçerlidir. Yurt içinde yapılan harcamalar geçerliliğini koruyor. FastPay ile yapılacak işlemler kabul edilmiyor. İade, iptal işlemlerinde sürecin koşulları bankanın lehine olarak değiştiriliyor.