Akaryakıt fiyatlarındaki son artışlar, hızla yükselen kasko ve zorunlu trafik sigortası ücretleriyle birleşince araç sahiplerini isyanın eşiğine getirdi. Tam da işler daha da kötüye gidemez gibi görünürken, hükümetin bu yıl ek MTV ücretleri uygulama kararı bardağı taşıran son damla oldu. Ancak bu kaosun ortasında Halkbank imdada yetişti ve MTV yükü altında ezilenlere bir umut ışığı oldu.

Halkbank, Paraf Card kampanyası ile müşterilerine 1.000 TL gibi dikkat çekici bir indirim kazanma fırsatı sunuyor. Bu cazip teklif, araç sahipleri için çok ihtiyaç duyulan bir rahatlama sağlıyor. 1.000 TL indirim kazanmak için acele edin. İşte Halkbank’ın son kampanyasının tüm detayları.

MTV ÖDEMESİ YAPACAKLARA DUYURU

Halkbank'ın resmi web sitesinde yayınlanan duyuruda, Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödemeleri için özel bir teklif sunulduğu ve müşterilerin herhangi bir ek ücret ödemeden üç taksitte ödeme yapabilecekleri belirtildi.

Buna ek olarak, müşteriler lastikix.com'dan lastik satın aldıklarında 1.000 TL'lik cömert bir indirimden yararlanma fırsatına sahip olacaklar. Bu kampanyadan yararlanabilmek için kişilerin belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor ve bu koşulların yerine getirilmesi halinde, lastik alımlarında yukarıda belirtilen indirimden yararlanabilecekler.

HALKBANK KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

1-31 Ağustos 2023 dönemi için MTV ödemeleri, herhangi bir ek ücret ödemeden üç taksitte rahatlıkla yapılabilir. Üç taksit kampanyasından yararlanmak istemiyorsanız, işleminizi tamamladıktan sonra Dialog ile iletişime geçebilir ve talebinizi iletebilirsiniz. Ödemelerini kampanya dahilinde yapmayı tercih eden müşteriler için lastix.com'da 4.000 TL ve üzeri dört lastik alımında anında 1.000 TL indirim sunulacak.

1.000 TL indirimden yararlanmak için müşterilerin dört adet lastik satın alması ve 4.000 TL ve üzeri işlem yapması gerekmektedir. Ödemeyi tamamladıktan sonra, müşterilere satın alma sırasında uygulamak üzere SMS yoluyla bir indirim kodu gönderilecektir.