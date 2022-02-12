Banka Borçları Olan Kişiler Vakıfbank ve Denizbank Şubelerine Giderek 75.000 TL Kredilerini Alabiliyor

Bankalar aracılığı ile nakit kredi başvurusu yapacak olan kişiler 75 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli borç kapatma kredisini almak için araştırma içindeler.

Denizbank ve Vakıfbank yaptığı kampanyada 75 bin TL'ye kadar nakit kampanyasına başvuru yaparak kolaylıkla diğer bankalardaki güncel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını kapatıyorlar.

Daha önceki zamanlarda bankalardan icralık olan ve icralık borçlarını kapatmak için 75.000 TL kredi kullanmayı düşünen kişiler bu kampanyalardan ne yazık ki yararlanmaları mümkün değildir.

İhtiyaç kredisi kullanmayı düşünen vatandaşlar gibi borç kapatma kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar da bankaların belirtilen şartlarına uygun olması halinde 24 ay vadeli kredilerini hemen kullanabilecekler.

Vakıfbank Borçları Kapatma Kredisi

Borç kapatma kredisi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen bankaların başında gelen Vakıfbank , kamu bankası olduğu için düşük faiz oranları ile insanlara kredi imkanı sunuyor. Bankalar aracılığı ile alacağınız ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanarak kredi almayı düşünen kişiler Vakıfbank müşterisi olması halinde çok daha uygun faiz oranlarıyla kredi alabilmeleri mümkündür.

Vakıfbank borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler başvurularını hemen şimdi yaparak borçlarını tek bir yere ödeme imkanına erişecekler. Bu durum da onların rahatlamasına yol açacak.

Emekli olan çalışan devlet memuru olan ve vergi levhası olan tüm vatandaşlar 75 bin TL'ye kadar kullanacağı Vakıfbank borç kapatma kredisinde en düşük faiz oranlarından yararlanabilecek ve ertelemeli olarak kredi kullanabileceklerdir.

Denizbank Borçları Kapatma Kredisi

Özel bankalar içerisinde kredi başvurusu yapabileceğiniz Denizbank ise 75 bin TL'ye kadar vereceği borç kapatma kredisinde 36 ay vade imkanını sizlere sunuyor. Bankadan bu vadelerle kredi kullanmayı düşünen vatandaşlar banka müşterisi olması gerekiyor. Ayrıca olarak da düzenli olarak kredi ve kredi kartı borçlarını ödüyor olmaları gereklidir.

Düzensiz ve dağınık durumda bulunan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için Denizbank borç kapatma kredisi kampanyasından faydalanarak işlemlerinizi kolay şekilde yapabilmeniz mümkündür. Denizbank borç kapatma kredisi için işlem yapmayı düşünen kişiler ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapabilirler.

Borç transferi kredisi ya da borç kapatma kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar kendilerine en yakın bulunan banka şubesine gelerek kimlik ve gelir belgelerini teslim edebilirler.