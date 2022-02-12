12, 24, 36 Ay Vade Seçenekleri İle Acil Durum Nakit Fırsatı Başladı, T.C. Kimlik Numaranıza Göre Verilecek

12, 24, 36 ay vade seçenekleriyle acil durum nakit kampanyası artık başlamış bulunmakta. Kampanyadan yararlanma sorgusunu kimlik numaranız ile kolaylıkla ve hızlı şekilde öğrenebilirsiniz. Acil durumlarda bankalara kredi başvurusu yapan vatandaşlar için artık daha hızlı ve basit şekilde onaylanabilecek kredi kampanyaları yetkililer tarafından duyuruldu. Acil nakit paraya ihtiyacınız olursa endişe etmenize hiç gerek kalmayacak. Banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda bankalar üzerinden 50.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli 50.000 TL üzerinde ise 24 ay vade ve 12 ay vadeli kredi kullanabilmeniz mümkün. Bu kampanyalardan yararlanma kontrolünü SMS atarak T.C. kimlik numaranız üzerinden anında ve kolay şekilde öğrenebilirsiniz.

QNB Finansbank

QNB Finansbank yapmış olduğu kampanyalar sayesinde gündemdeki yerini sürekli olarak üst sıralarda tutuyor. Nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişiler banka kredi notu 1250 ve üzerinde olması halinde QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasından kolaylıkla yararlanabilirler. SMS aracılığıyla kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar T.C. kimlik numarasını 5030 numarasına hızlıca yollayabilirler. Başvurunuzu yaptıktan sonra değerlendirme sonrası paranız hesabınıza aktarılacaktır. QNB Finansbank hızlı işleme olanak tanıması için internet sayfasından sizlere başvuru imkanı sunuyor.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası aracılığıyla da ihtiyaç kredisinden yararlanacak olan vatandaşlar Finansbank'ta olduğu gibi SMS yolu ile anında ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilmeleri mümkündür. Bireysel yazın boşluk bırakın T.C. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi tam olarak yazarak 4411 numarasına SMS gönderin. Banka kimlik numaranızı ve aylık gelirinizi hesaplayarak sizlere belirtilen koşullarda kredi imkanı sunulacak 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabileceksiniz. Yapmanız gereken işlemler bu kadar basit.

İş Bankası

İş Bankası bu güzel kampanya başvuru için kendi İş Cep mobil uygulamasını kullanmanızı istiyor. İş Bankası müşterileri İş Cep uygulaması ile şifre oluşturarak acil ihtiyaç olması durumunda istedikleri anda 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirler. İş Bankası bu acil kullanım kredilerinde kredi notu olarak 1400 ve üzerinde olan kişilere yardımcı olacaktır.