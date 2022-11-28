B segmentinde rakipsiz olan Renault Clio'nun yeni ÖTV indirimli fiyatı gönüllere su serpti!

Clio’nun fiyatının bu kadar düşmesi araç almak isteyenler için güzel bir alternatif yaratmış oldu. B segment bir model olan araç yakıt tüketimiyle de kullanıcılarını sevindirecektir. Sıfır bir aracı bu fiyata almak isteyenler bu konuda yapılacak olan kampanyaları takibe almaya başladılar bile.



İndirim Sevindirdi

Açıklanan fiyatlar konusunda bir kısım alıcı sevinse de bir kısım alıcı ise bu fiyatları olumsuz karşılamıştır. Olumlu tepki gösteren alıcılar piyasa fiyatlarına göre bu model için istenen bedelin gayet uygun olduğunu ve kazalı ya da uzun süreler kullanılmış yaşlı bir araca yüksek bedeller ödemektense sıfır bir araca bu fiyatı vermenin daha mantıklı olacağını belirtmişlerdir.

Fakat fiyatlardan hoşnut olmayan kullanıcılar ise aracın özelliklerinin oldukça düşük olduğunu özellikle beygir gücü düşük olduğu için aracın düşük bir performans vereceğini ve bu fiyatları hak etmediğini belirtmişlerdir. Bu kullanıcılara göre bu kadar giriş seviyesi bir aracının fiyatının 100.000 TL bandından bile düşük olması gerekmektedir.

Renault Clio ÖTV İndirimli Yeni Fiyatı



Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg 373.000 Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 458.000 Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 507.000 Son dakika: Araç sahipleri depoları doldurmadan önce bakın! Benzine indirim yağmuru! 29 Kasım litre fiyatları Renault İcon Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 546.000 Renault Yeni Clio 1.0 SCe, 0'dan 100 km'ye 17.1 saniyede, Renault Yeni Clio 1.0 TCe 12.2 saniyede, Renault Yeni Clio 1.0 TCe X-Tronic ise 11.5 saniyede çıkmaktadır. Renault Yeni Clio 1.0 SCe ortalama 4.9-5.0L, Renault Yeni Clio 1.0 TCe ortalama 4.9-5.0L (LPG'de 6.7-6.8L), Renault Yeni Clio 1.0 TCe X-Tronic ise ortalama 5.0-5.1L yakıt tüketmektedir.

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